O Luxo do Cuidado Integrativo para a Mulher Moderna

Entrevista com Bianca Chromiec, referência em Estética Integrativa e Saúde Mental

Por Jornal Folha do Batel

Na era da hiperconexão, desacelerar tornou-se um ato de poder. Entre reuniões, desafios e conquistas, a mulher moderna compreende que o verdadeiro luxo está no equilíbrio. Ela valoriza experiências com significado, honra sua história e entende que o autocuidado não é vaidade — é estratégia de vida, é potência.

Conversamos com Bianca Chromiec, profissional da área da saúde, escritora e referência em estética integrativa e saúde mental, que fala sobre o conceito de cuidado integrativo e como ele transforma o bem-estar feminino em algo profundo, preventivo e natural.

Folha Batel — Bianca, o que é o cuidado integrativo e por que ele vem ganhando tanta força?

Bianca Chromiec: O cuidado integrativo é mais do que uma tendência, é uma abordagem da saúde que abrange a medicina tradicional, a pessoa como um todo e terapias integrativas. Atualmente, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) reconhece 29 práticas, que buscam promover equilíbrio, prevenção e qualidade de vida, não apenas nos aspectos físicos, mas também nos emocionais, sociais e ambientais.

Folha Batel — Então podemos dizer que o autocuidado é uma nova forma de saúde?

Bianca Chromiec: Sim. Autocuidado é consciência. Não se trata de luxo nem de modismo, mas de uma necessidade real para quem busca viver com mais energia, serenidade e propósito. Quando a mulher se cuida de forma integrativa, ela se reconecta com sua essência e fortalece não apenas o corpo, mas também o emocional. É um investimento na própria vida.

Folha Batel — Quais são os pilares do cuidado integrativo que toda mulher deveria conhecer?

Bianca Chromiec: Eu costumo dividir o cuidado integrativo em seis pilares principais:

Saúde física: consultas e exames preventivos de alta precisão.

consultas e exames preventivos de alta precisão. Nutrição funcional: uma alimentação adequada que nutre o corpo e respeita a individualidade.

uma alimentação adequada que nutre o corpo e respeita a individualidade. Saúde mental e emocional: práticas que promovem equilíbrio, como psicoterapia, meditação e técnicas de gestão do estresse.

práticas que promovem equilíbrio, como psicoterapia, meditação e técnicas de gestão do estresse. Estética consciente: beleza com propósito, com procedimentos menos invasivos e o uso de cosméticos e dermocosméticos de alta performance.

beleza com propósito, com procedimentos menos invasivos e o uso de cosméticos e dermocosméticos de alta performance. Desenvolvimento pessoal: evoluir não é apenas alcançar, é aprofundar-se em si.

evoluir não é apenas alcançar, é aprofundar-se em si. Estilo de vida slow living: desacelerar com intenção, escolher o que realmente importa e dar um passo de cada vez.

Folha Batel — E o que representa o “luxo” dentro desse conceito de cuidado integrativo?

Bianca Chromiec: O luxo está na qualidade das escolhas. É ter tempo de cuidar de si, buscar o equilíbrio e viver experiências com significado. Não se trata apenas de algo financeiro, mas de sofisticação emocional e consciência. É viver com leveza e autenticidade.

Folha Batel — Por que esse tema tem sensibilizado tantas mulheres atualmente?

Bianca Chromiec: Porque estamos em uma fase de transição. A mulher moderna tem muitos papéis, e o ritmo acelerado do cotidiano cobra um preço alto quando o autocuidado é deixado de lado. O cuidado integrativo surge como uma forma de resgatar o equilíbrio, prevenir adoecimentos e proporcionar uma vida mais plena — com saúde, bem-estar e autoestima em harmonia.

Sobre a especialista:

Bianca Chromiec é escritora e profissional da área da saúde com sólida formação, duas graduações e uma atuação pautada em evidência clínica e empatia. É reconhecida por desenvolver protocolos personalizados em estética integrativa e saúde mental, unindo conhecimento técnico e sensibilidade em sua abordagem. Seu trabalho valoriza as singularidades de cada paciente, promovendo equilíbrio, prevenção e qualidade de vida.

