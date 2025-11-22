Um Natal de Luz e Superação: A História por Trás da Nova Criação da Fotógrafa Fátima Balaban

Em um mundo que corre depressa demais, a fotografia de Fátima Balaban surge como um convite à pausa — e à emoção. Especialista em fotografia materno-infantil, mãe, empresária e mulher resiliente, Fátima transformou a própria história de dor e renascimento em inspiração. Sua nova campanha de Natal, intitulada “Um Natal de Luz e Superação”, reflete muito mais que técnica e estética: é a celebração da vida e do amor, depois de tempos difíceis.

“Trabalhei por 24 anos na empresa da família, com meu marido, até que uma complicação cirúrgica me afastou do trabalho e me fez repensar tudo”, relembra. Durante os 90 dias de recuperação, nasceu o desejo de se reinventar. “Sempre fui de Humanas, mas vivia num mundo de números. Quando ganhei minha primeira câmera, algo em mim despertou — foi amor à primeira vista.”

Desde 2012, Fátima trilha um caminho ascendente na fotografia, mas sua jornada ganhou contornos ainda mais fortes em 2020, no auge da pandemia. “Meu marido e três funcionários pegaram COVID; dois deles faleceram. Depois, descobri um aneurisma cerebral. Fiz duas cirurgias e hoje digo que carrego dois ‘Freds’ na cabeça — e muita gratidão no coração”, conta, rindo com a leveza de quem venceu o medo.

O Natal Como Símbolo de Esperança

A nova campanha natalina da fotógrafa tem emocionado famílias e encantado seguidores. São dois cenários, sendo um deles totalmente exclusivo — criado do zero, dentro da própria garagem do estúdio. “Quando contei a ideia, me chamaram de louca. Mas eu disse: ‘Vou fazer!’ E fiz”, relembra.

Com o apoio de um marceneiro e muita dedicação, o projeto ganhou forma. Cada detalhe foi pensado para transmitir calor, aconchego e magia. “O Natal é um resgate das memórias afetivas. Cada sorriso e cada abraço revelam a essência da família — é um momento que merece ser eternizado”, explica.

Entre tantos registros inesquecíveis, há um que Fátima jamais esqueceu. “Durante um ensaio, perguntei a uma criança o que ela pediria de presente para o Papai Noel. Ele respondeu: ‘Um remédio pra curar o dodói da minha mãe’. Um mês depois, ela faleceu. Aquilo me marcou profundamente. Desde então, me entrego de corpo e alma a cada sessão, porque sei o valor de um instante.”

A Arte de Recomeçar

Depois de três anos e meio afastada do trabalho por motivos de saúde, Fátima enfrentou o desafio do recomeço. “Recomeçar é mais difícil do que começar. Mas sou teimosa e determinada. Quando amamos o que fazemos, encontramos forças até no impossível”, afirma.

Hoje, ela não fotografa apenas rostos — captura histórias. “Meu propósito é despertar sentimentos, eternizar momentos felizes e mostrar que cada vida tem um brilho único. A fotografia é o meu jeito de dizer: você viveu, e isso merece ser lembrado.”

Planos e Mensagem de Vida

Sempre inquieta e criativa, Fátima já prepara novas surpresas para os próximos meses. “Estou sempre em movimento, me acompanhem nas redes sociais — novidades não vão faltar”, diz, entusiasmada.

E, para quem busca forças para recomeçar, sua mensagem é simples, porém poderosa:

“Nunca desista. A vida é hoje, a vida é agora. Valorize cada segundo com quem você ama, porque a família é o bem mais precioso que existe.”

Entre luzes, cores e emoções, Fátima Balaban prova que o verdadeiro milagre do Natal é renascer todos os dias — com fé, amor e sensibilidade.

📸 Fátima Balaban Fotografias

Instagram: @fatimabalabanfotografias

📞 (41) 98822-0639