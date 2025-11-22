Um Thanksgiving de Coração Aberto no 911 Diner

Imagine entrar em um restaurante em Curitiba e ser recebido não apenas com um sorriso, mas com um gesto genuíno de gratidão. É isso que o 911 Diner, um dos endereços mais acolhedores da cidade, prepara para este mês de novembro: um Thanksgiving Dinner que promete aquecer corações e reunir pessoas em torno de um banquete que celebra a generosidade, a colheita e o espírito de comunidade.

Uma tradição de gratidão

O Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, é uma das celebrações mais queridas dos Estados Unidos. Tradicionalmente, acontece na quarta quinta-feira de novembro — neste ano, dia 27 de novembro — e simboliza o agradecimento pelas bênçãos recebidas ao longo do ano, especialmente pelas boas colheitas e conquistas.

A origem remonta ao século XVII, quando colonos ingleses compartilharam a mesa com povos nativos após uma boa safra. Desde então, o ato de “dar graças” se transformou em uma data essencial para reunir famílias, amigos e comunidades, celebrando a abundância e o amor por meio da comida. Na mesa, o peru assado é o protagonista, acompanhado de purê de batata, molho de cranberry, milho e torta de abóbora — sabores que contam histórias de acolhimento e prosperidade.

A tradição ganha sabor curitibano

No coração de Curitiba, o 911 Diner abraça essa tradição com o mesmo carinho e significado, adaptando-a à hospitalidade brasileira. “Ano passado tivemos um grande número de participantes, e foi um sucesso de público. O evento reuniu famílias, amigos e clientes que prestigiaram nosso primeiro Thanksgiving. Ficamos muito felizes em ver como a ideia tocou as pessoas”, conta Felipe Abraham, responsável pelo local.

Em 2024, o restaurante celebrou o primeiro jantar de Thanksgiving e, com a recepção calorosa, decidiu transformar o evento em uma tradição anual. Agora, em 2025, a segunda edição promete ser ainda mais especial — um encontro onde o sabor, a emoção e a convivência se unem em uma mesma mesa.

Gratidão que se compartilha

Entre os convidados que viveram a experiência no ano passado, está a família do empresário Fábio Pereira, conhecido por sua atuação à frente do Porcini Trattoria e La Campesina. Ele relembra com carinho o convite feito por Felipe Abraham:

“Estamos aqui para agradecer pelo ano passado, quando a minha família participou pela primeira vez de um Thanksgiving feito em um restaurante aqui em Curitiba. O Felipe, dono do 911 Diner, nos convidou e foi para nós um momento muito especial. Foi um banquete inacreditável que o restaurante nos ofereceu, porque eles queriam agradecer.”

A filha de Fábio, Sofia, também compartilhou o sentimento:

“A gente aproveitou muito e ficamos muito gratos com esse convite — e não apenas a nossa família participou desse evento maravilhoso, mas diversas outras também, num ambiente incrível. Estamos muito animados para voltar lá esse ano também.”

O depoimento da família Pereira reflete o espírito do Thanksgiving no 911 Diner: um momento em que o restaurante vai além do papel de servir refeições e se torna um ponto de encontro entre pessoas, histórias e sentimentos.

Uma experiência única e gratuita

Durante a noite especial, os convidados terão a oportunidade de saborear um menu cuidadosamente preparado, inspirado nas receitas originais do Thanksgiving americano, mas com o toque criativo da equipe da casa. O detalhe que mais chama atenção: não há custo para participar do jantar.

“Queremos que todos se sintam parte desse momento de gratidão. O jantar é um presente, uma forma de agradecer aos nossos clientes e amigos pela confiança e carinho durante o ano todo”, reforça Felipe Abraham.

A única cobrança será referente às bebidas, e a reserva é necessária devido à grande procura. Assim, cada convidado garante seu lugar à mesa para uma noite de boas conversas, sabores reconfortantes e muita emoção.

Black Friday e festivais gastronômicos

E a celebração não para por aí. Durante o evento, o 911 Diner também vai revelar as promoções exclusivas de Black Friday, que estarão disponíveis no dia seguinte. Uma oportunidade imperdível para quem ama gastronomia e quer aproveitar ofertas especiais em um ambiente que respira criatividade e autenticidade.

Além do jantar de Ação de Graças, o restaurante participa ativamente dos principais festivais gastronômicos de Curitiba, reforçando sua presença como referência na cena local. Em novembro, o 911 Diner marca presença no 23º Festival de Pão com Bolinho da Curitiba Honesta, que acontece de 5 a 25 de novembro — um clássico que valoriza o sabor curitibano e a simplicidade do sanduíche mais famoso da cidade.

Também integra a primeira edição do CWBurguer Fest do Bom Gourmet, de 31 de outubro a 23 de novembro, um evento que celebra a paixão pelos hambúrgueres artesanais e a inovação dos chefs locais. E já se prepara para o aguardado Festival de Verão do Bom Gourmet, que promete movimentar o calendário gastronômico nos próximos meses, reunindo sabores refrescantes e experiências marcantes.

Um convite para celebrar a vida

O Thanksgiving do 911 Diner é mais do que um evento — é um ato de generosidade. Uma noite onde o sabor se mistura à emoção e a comida se torna ponte entre culturas. Em tempos em que a pressa e a rotina afastam as pessoas da mesa, o restaurante propõe um reencontro com o essencial: agradecer, compartilhar e celebrar juntos.

Neste novembro, o endereço se transforma em um pedacinho dos Estados Unidos em solo curitibano — mas com alma brasileira, calorosa e acolhedora. Um Thanksgiving de coração aberto, para que cada convidado leve consigo não apenas o sabor de um grande jantar, mas o sentimento de que a gratidão, quando compartilhada, é o mais belo banquete da vida.

911 Diner Restaurante

EndereçoR. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 – Lj 01 – Campo Comprido, Curitiba – PR, 81200-526

Horário de funcionamento:  de segunda e terça feria das 11:30 as 16 hs

Quarta a domingo das 11:30 as 23: 00hs

Telefone(41) 99112-0911

