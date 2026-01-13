Piscinas de água mineral fazem da Estância Ouro Fino destino ideal para os dias de calor

Com as altas temperaturas nesse verão, a Estância Ouro Fino se consolida como uma das principais opções de lazer na Região Metropolitana de Curitiba. O local oferece um verdadeiro paraíso natural, com piscinas de água mineral, áreas verdes preservadas e estrutura completa para toda a família.

Um dos grandes diferenciais da Estância é a qualidade da água utilizada nas piscinas. Por serem abastecidas com água mineral, elas não passam por tratamento químico. A água utilizada nas piscinas tem origem em uma fonte de surgência, que pode ser observada em um belo lago cercado por árvores, onde a água brota do solo em forma de bolhas, criando um cenário único de contato direto com a natureza.

Já a água mineral envasada e comercializada pela marca provém de outra fonte, distinta da utilizada nas piscinas. “Apesar da origem diferente, ambas seguem rigorosos processos de controle e qualidade, garantindo total segurança e confiança ao consumidor em todos os momentos”, destaca o CEO da Ouro Fino, Brayan Zonta Gabardo.

A Estância conta com uma piscina de água mineral para adultos e duas infantis, além de um toboágua, proporcionando diversão e refresco para visitantes de todas as idades. Para quem busca atividades em meio à natureza, o espaço oferece mais de sete trilhas ecológicas, com diferentes níveis de dificuldade, todas sinalizadas por cores para facilitar a orientação dos visitantes.

O lazer infantil também é prioridade no local, que dispõe de parques com balanços, escorregadores e outros brinquedos. Para confraternizações, os visitantes podem reservar churrasqueiras individuais ou coletivas, ideais para reunir amigos e familiares em um ambiente tranquilo e arborizado.

A Estância Ouro Fino funciona de terça a domingo, além de feriados, das 7h30 às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial, com possibilidade de parcelamento em até três vezes, e preços a partir de R$ 30,00 para meia-entrada. As reservas das churrasqueiras também devem ser feitas diretamente pelo site.

https://www.aguasourofino.com.br/estancia-ouro-fino