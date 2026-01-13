Piscinas de água mineral fazem da Estância Ouro Fino destino ideal para os dias de calor

Piscinas de água mineral fazem da Estância Ouro Fino destino ideal para os dias de calor

Com as altas temperaturas nesse verão, a Estância Ouro Fino se consolida como uma das principais opções de lazer na Região Metropolitana de Curitiba. O local oferece um verdadeiro paraíso natural, com piscinas de água mineral, áreas verdes preservadas e estrutura completa para toda a família.

Um dos grandes diferenciais da Estância é a qualidade da água utilizada nas piscinas. Por serem abastecidas com água mineral, elas não passam por tratamento químico. A água utilizada nas piscinas tem origem em uma fonte de surgência, que pode ser observada em um belo lago cercado por árvores, onde a água brota do solo em forma de bolhas, criando um cenário único de contato direto com a natureza.

Já a água mineral envasada e comercializada pela marca provém de outra fonte, distinta da utilizada nas piscinas. “Apesar da origem diferente, ambas seguem rigorosos processos de controle e qualidade, garantindo total segurança e confiança ao consumidor em todos os momentos”, destaca o CEO da Ouro Fino, Brayan Zonta Gabardo.

A Estância conta com uma piscina de água mineral para adultos e duas infantis, além de um toboágua, proporcionando diversão e refresco para visitantes de todas as idades. Para quem busca atividades em meio à natureza, o espaço oferece mais de sete trilhas ecológicas, com diferentes níveis de dificuldade, todas sinalizadas por cores para facilitar a orientação dos visitantes.

O lazer infantil também é prioridade no local, que dispõe de parques com balanços, escorregadores e outros brinquedos. Para confraternizações, os visitantes podem reservar churrasqueiras individuais ou coletivas, ideais para reunir amigos e familiares em um ambiente tranquilo e arborizado.

A Estância Ouro Fino funciona de terça a domingo, além de feriados, das 7h30 às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial, com possibilidade de parcelamento em até três vezes, e preços a partir de R$ 30,00 para meia-entrada. As reservas das churrasqueiras também devem ser feitas diretamente pelo site.

https://www.aguasourofino.com.br/estancia-ouro-fino

13/01/2026
