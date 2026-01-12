Globo de Ouro 2026: confira a lista completa de vencedores

  2. Entretenimento
  3. Globo de Ouro 2026: confira a lista completa de vencedores
Globo de Ouro 2026: confira a lista completa de vencedores

Premiação do cinema e da televisão é considerada um dos principais “termômetros” para o Oscar; Brasil levou dois troféus

O Globo de Ouro 2026 aconteceu na noite deste domingo (11) no hotel The Beverly Hilton, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A premiação é considerada um “termômetro” para o Oscar, principal premiação de cinema.

O Globo de Ouro contempla, além de cinema, séries de televisão, comediante e, pela primeira vez, podcast, para refletir a influência desse formato na indústria do entretenimento.

Assim como em 2025, a premiação é comandada pela comediante e atriz Nikki Glaser. Ela conta com a participação de Amanda Seyfried, Charli XCX, George Clooney, entre outros apresentadores.

O Brasil foi representado no Globo de Ouro por “O Agente Secreto”, que venceu na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa. Wagner Moura também fez história e levou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama.

A produção brasileira ainda concorria na categoria de Melhor Filme de Drama, mas foi vencido por “Hamnet”.

Confira abaixo a lista dos vencedores do Globo de Ouro 2026:

Filmes

Melhor Filme de Drama

  • “Frankenstein”
  • “Hamnet” – VENCEDOR
  • “Foi Apenas Um Acidente”
  • “O Agente Secreto”
  • “Valor Sentimental”
  • “Pecadores”

Melhor Filme de Comédia ou Musical

  • “Blue Moon”
  • “Bugonia”
  • “Marty Supreme”
  • “No Other Choice”
  • “Nouvelle Vague”
  • “Uma Batalha Após A Outra” – VENCEDOR

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson – “Uma Batalha Após a Outra” – VENCEDOR
  • Ryan Coogler – “Pecadores”
  • Guillermo del Toro – “Frankenstein”
  • Jafas Panahi – “Foi Apenas Um Acidente”
  • Joachim Trier – “Valor Sentimental”
  • Chloé Zhao – “Hamnet”

Melhor Ator em Filme de Drama

  • Joel Edgerton – “Sonhos de Trem”
  • Oscar Isaac – “Frankenstein”
  • Dwayne Johnson – “Coração de Lutador: The Smashing Machine”
  • Michael B. Jordan – “Pecadores”
  • Wagner Moura – “O Agente Secreto” – VENCEDOR
  • Jeremy Allen White – “Springsteen: Salve-me do Desconhecido”

Melhor Atriz em Filme de Drama

  • Jessie Buckley – “Hamnet” – VENCEDORA
  • Jennifer Lawrence – “Morra, Amor”
  • Renate Reinsve – “Valor Sentimental”
  • Julia Roberts – “Depois da Caçada”
  • Tessa Thompson – “Hedda”
  • Eva Victor – “Sorry, Baby”

Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical

  • Timothée Chalamet – “Marty Supreme” – VENCEDOR
  • George Clooney – “Jay Kelly”
  • Leonardo DiCaprio – “Uma Batalha Após A Outra”
  • Ethan Hawke – “Blue Moon”
  • Lee Byung-Hun – “No Other Choice”
  • Jesse Plemons – “Bugonia”

Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical

  • Rose Byrne – “Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria” – VENCEDORA
  • Cynthia Erivo – “Wicked: Parte 2”
  • Kate Hudson – “Song Sung Blue: Um Sonho a Dois”
  • Chase Infiniti – “Uma Batalha Após A Outra”
  • Amanda Seyfried – “O Testamento de Ann Lee”
  • Emma Stone – “Bugonia”

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro – “Uma Batalha Após A Outra”
  • Jacob Elordi – “Frankenstein”
  • Paul Mescal – “Hamnet”
  • Sean Penn – “Uma Batalha Após A Outra”
  • Adam Sandler – “Jey Kelly”
  • Stellan Skarsgård – “Valor Sentimental” – VENCEDOR

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Emily Blunt – “Coração de Lutador: The Smashing Machine”
  • Elle Fanning – “Valor Sentimental”
  • Ariana Grande – “Wicked: Partte 2”
  • Inga Ibsdotter Lilleass – “Valor Sentimental”
  • Amy Madigan – “A Hora do Mal”
  • Teyana Taylor – “Uma Batalha Após a Outra” – VENCEDORA

Melhor Roteiro

  • “Uma Batalha Após a Outra” – VENCEDOR
  • “Marty Supreme”
  • “Pecadores”
  • “Foi Apenas Um Acidente”
  • “Valor Sentimental”
  • “Hamnet”

Melhor Trilha Sonora

  • “Frankenstein”
  • “Pecadores” – VENCEDOR
  • “Uma Batalha Após A Outra”
  • “Sirät”
  • “Hamnet”
  • “F1”

Melhor Canção Original

  • “Dream As One” – “Avatar: Fogo e Cinzas”
  • “Golden” – “Guerreiras do K-pop” – VENCEDORA
  • “I Lied To You” – “Pecadores”
  • “No Place Like Home” – “Wicked: Parte 2”
  • “The Girl In The Bubble” – “Wicked: Parte 2”
  • “Sonhos de Trem” – “Sonhos de Trem”

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

  • “Foi Apenas Um Acidente”
  • “No Other Choice”
  • “O Agente Secreto” – VENCEDOR
  • “Valor Sentimental”
  • “Sirat”
  • “The Voice Of Hind Rajab”

Melhor Filme de Animação

  • “Arco”
  • “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”
  • “Elio”
  • “Guerreiras do K-pop” – VENCEDOR
  • “Little Amélie or the Character of Rain”
  • “Zootopia 2”

Maior Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

  • “Avatar: Fogo e Cinzas”
  • “F1”
  • “Guerreiros do K-pop”
  • “Missão: Impossível – O Acerto Final”
  • “Pecadores” – VENCEDOR
  • “A Hora do Mal”
  • “Wicked: Parte 2”
  • “Zootopia 2”

Televisão

Melhor Série de Drama

  • “A Diplomata”
  • “The Pitt” – VENCEDOR
  • “Pluribus”
  • “Ruptura”
  • “Slow Horses”
  • “The White Lotus”

Melhor Ator de Drama em Série de TV

  • Sterling K. Brown – “Paradise”
  • Diego Luna – “Andor”
  • Gary Oldman – “Slow Horses”
  • Mark Ruffalo – “Task”
  • Adam Scott – “Ruptura”
  • Noah Wyle – “The Pitt” – VENCEDOR

Melhor Atriz de Drama em Série de TV

  • Kathy Bates – “Matlock”
  • Britt Lower – “Ruptura”
  • Helen Mirren – “Terra da Máfia”
  • Bella Ramsey – “The Last Of Us”
  • Keri Russell – “A Diplomata”
  • Rhea Seehorn – “Pluribus” – VENCEDORA

Melhor Série de Comédia

  • “Abbott Elementary”
  • “O Urso”
  • “Hacks”
  • “Ninguém Quer”
  • “Only Murders in the Building”
  • “O Estúdio” – VENCEDOR

Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical

  • Adam Brody – “Ninguém Quer”
  • Steve Martin – “Only Murders in the Building”
  • Glen Powell – “Chad Powers”
  • Seth Rogen – “O Estúdio” – VENCEDOR
  • Martin Short – “Only Murders in the Building”
  • Jeremy Allen White – “O Urso”

Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical

  • Kristen Bell – “Ninguém Quer”
  • Ayo Edebiri – “O Urso”
  • Selena Gomez – “Only Murders in the Building”
  • Natasha Lyonne – “Poker Face”
  • Jenna Ortega – “Wandinha”
  • Jean Smart – “Hacks” – VENCEDORA

Melhor Filme para TV ou Série Limitada

  • “Adolescência” – VENCEDOR
  • “All Her Fault”
  • “O Monstro em Mim”
  • “Black Mirror”
  • “Morrendo por Sexo”
  • “A Namorada”

Melhor Ator de Filme para TV ou Série Limitada

  • Jacob Elordi – “O Caminho Estreito Para os Confins do Norte”
  • Paul Giamatti – “Black Mirror”
  • Stephen Graham – “Adolescência” – VENCEDOR
  • Charlie Hunnam – “Monster: A História de Ed Gein”
  • Jude Law – “Black Rabbit”
  • Matthew Rhys – “O Monstro em Mim”

Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada

  • Claire Danesi – “O Monstro em Mim”
  • Rashida Jones – “Black Mirror”
  • Amanda Seyfried – “Long Bright River”
  • Sarah Snook – “All Her Fault”
  • Michelle Williams – “Morrendo por Sexo” – VENCEDORA
  • Robin Wright – “A Namorada”

Melhor Ator Coadjuvante — Televisão

  • Owen Cooper – “Adolescência” – VENCEDOR
  • Billy Crudup – “The Morning Show”
  • Walton Goggins – “The White Lotus”
  • Josan Isaac – “The White Lotus”
  • Tramell Tillman – “Ruptura”
  • Ashley Walters – “Adolescência”

Melhor Atriz Coadjuvante — Televisão

  • Carrie Coon – “The White Lotus”
  • Erin Doherty – “Adolescência” – VENCEDORA
  • Hannah Einbinder – “Hacks”
  • Catherine O’Hara – “O Estúdio”
  • Parker Posey – “The White Lotus”
  • Aimee Lou Wood – “The White Lotus”

Melhor Performance de Comédia Stand-Up na TV

  • Bill Maher – “Is Anyone Else Seeing This?”
  • Brett Goldstein: “The Second Best Night Of Your Life”
  • Kevin Hart: “Acting My Age”
  • Kumail Nanjiani: “Night Thoughts”
  • Ricky Gervais: “Mortality” – VENCEDOR
  • Sarah Silverman: “Postmortem”

Melhor Podcast

  • Armchair Expert With Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang With Amy Poehler – VENCEDOR
  • The Mel Robbins Podcast
  • Smartless
  • Up First
12/01/2026
Entretenimento Notícias
Post Anterior
Próximo Post