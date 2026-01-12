Globo de Ouro 2026: confira a lista completa de vencedores

Premiação do cinema e da televisão é considerada um dos principais “termômetros” para o Oscar; Brasil levou dois troféus
O Globo de Ouro 2026 aconteceu na noite deste domingo (11) no hotel The Beverly Hilton, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A premiação é considerada um “termômetro” para o Oscar, principal premiação de cinema.
O Globo de Ouro contempla, além de cinema, séries de televisão, comediante e, pela primeira vez, podcast, para refletir a influência desse formato na indústria do entretenimento.
Assim como em 2025, a premiação é comandada pela comediante e atriz Nikki Glaser. Ela conta com a participação de Amanda Seyfried, Charli XCX, George Clooney, entre outros apresentadores.
O Brasil foi representado no Globo de Ouro por “O Agente Secreto”, que venceu na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa. Wagner Moura também fez história e levou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama.
A produção brasileira ainda concorria na categoria de Melhor Filme de Drama, mas foi vencido por “Hamnet”.
Confira abaixo a lista dos vencedores do Globo de Ouro 2026:
Filmes
Melhor Filme de Drama
- “Frankenstein”
- “Hamnet” – VENCEDOR
- “Foi Apenas Um Acidente”
- “O Agente Secreto”
- “Valor Sentimental”
- “Pecadores”
Melhor Filme de Comédia ou Musical
- “Blue Moon”
- “Bugonia”
- “Marty Supreme”
- “No Other Choice”
- “Nouvelle Vague”
- “Uma Batalha Após A Outra” – VENCEDOR
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson – “Uma Batalha Após a Outra” – VENCEDOR
- Ryan Coogler – “Pecadores”
- Guillermo del Toro – “Frankenstein”
- Jafas Panahi – “Foi Apenas Um Acidente”
- Joachim Trier – “Valor Sentimental”
- Chloé Zhao – “Hamnet”
Melhor Ator em Filme de Drama
- Joel Edgerton – “Sonhos de Trem”
- Oscar Isaac – “Frankenstein”
- Dwayne Johnson – “Coração de Lutador: The Smashing Machine”
- Michael B. Jordan – “Pecadores”
- Wagner Moura – “O Agente Secreto” – VENCEDOR
- Jeremy Allen White – “Springsteen: Salve-me do Desconhecido”
Melhor Atriz em Filme de Drama
- Jessie Buckley – “Hamnet” – VENCEDORA
- Jennifer Lawrence – “Morra, Amor”
- Renate Reinsve – “Valor Sentimental”
- Julia Roberts – “Depois da Caçada”
- Tessa Thompson – “Hedda”
- Eva Victor – “Sorry, Baby”
Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical
- Timothée Chalamet – “Marty Supreme” – VENCEDOR
- George Clooney – “Jay Kelly”
- Leonardo DiCaprio – “Uma Batalha Após A Outra”
- Ethan Hawke – “Blue Moon”
- Lee Byung-Hun – “No Other Choice”
- Jesse Plemons – “Bugonia”
Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical
- Rose Byrne – “Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria” – VENCEDORA
- Cynthia Erivo – “Wicked: Parte 2”
- Kate Hudson – “Song Sung Blue: Um Sonho a Dois”
- Chase Infiniti – “Uma Batalha Após A Outra”
- Amanda Seyfried – “O Testamento de Ann Lee”
- Emma Stone – “Bugonia”
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro – “Uma Batalha Após A Outra”
- Jacob Elordi – “Frankenstein”
- Paul Mescal – “Hamnet”
- Sean Penn – “Uma Batalha Após A Outra”
- Adam Sandler – “Jey Kelly”
- Stellan Skarsgård – “Valor Sentimental” – VENCEDOR
Melhor Atriz Coadjuvante
- Emily Blunt – “Coração de Lutador: The Smashing Machine”
- Elle Fanning – “Valor Sentimental”
- Ariana Grande – “Wicked: Partte 2”
- Inga Ibsdotter Lilleass – “Valor Sentimental”
- Amy Madigan – “A Hora do Mal”
- Teyana Taylor – “Uma Batalha Após a Outra” – VENCEDORA
Melhor Roteiro
- “Uma Batalha Após a Outra” – VENCEDOR
- “Marty Supreme”
- “Pecadores”
- “Foi Apenas Um Acidente”
- “Valor Sentimental”
- “Hamnet”
Melhor Trilha Sonora
- “Frankenstein”
- “Pecadores” – VENCEDOR
- “Uma Batalha Após A Outra”
- “Sirät”
- “Hamnet”
- “F1”
Melhor Canção Original
- “Dream As One” – “Avatar: Fogo e Cinzas”
- “Golden” – “Guerreiras do K-pop” – VENCEDORA
- “I Lied To You” – “Pecadores”
- “No Place Like Home” – “Wicked: Parte 2”
- “The Girl In The Bubble” – “Wicked: Parte 2”
- “Sonhos de Trem” – “Sonhos de Trem”
Melhor Filme de Língua Não-Inglesa
- “Foi Apenas Um Acidente”
- “No Other Choice”
- “O Agente Secreto” – VENCEDOR
- “Valor Sentimental”
- “Sirat”
- “The Voice Of Hind Rajab”
Melhor Filme de Animação
- “Arco”
- “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”
- “Elio”
- “Guerreiras do K-pop” – VENCEDOR
- “Little Amélie or the Character of Rain”
- “Zootopia 2”
Maior Conquista Cinematográfica e de Bilheteria
- “Avatar: Fogo e Cinzas”
- “F1”
- “Guerreiros do K-pop”
- “Missão: Impossível – O Acerto Final”
- “Pecadores” – VENCEDOR
- “A Hora do Mal”
- “Wicked: Parte 2”
- “Zootopia 2”
Televisão
Melhor Série de Drama
- “A Diplomata”
- “The Pitt” – VENCEDOR
- “Pluribus”
- “Ruptura”
- “Slow Horses”
- “The White Lotus”
Melhor Ator de Drama em Série de TV
- Sterling K. Brown – “Paradise”
- Diego Luna – “Andor”
- Gary Oldman – “Slow Horses”
- Mark Ruffalo – “Task”
- Adam Scott – “Ruptura”
- Noah Wyle – “The Pitt” – VENCEDOR
Melhor Atriz de Drama em Série de TV
- Kathy Bates – “Matlock”
- Britt Lower – “Ruptura”
- Helen Mirren – “Terra da Máfia”
- Bella Ramsey – “The Last Of Us”
- Keri Russell – “A Diplomata”
- Rhea Seehorn – “Pluribus” – VENCEDORA
Melhor Série de Comédia
- “Abbott Elementary”
- “O Urso”
- “Hacks”
- “Ninguém Quer”
- “Only Murders in the Building”
- “O Estúdio” – VENCEDOR
Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical
- Adam Brody – “Ninguém Quer”
- Steve Martin – “Only Murders in the Building”
- Glen Powell – “Chad Powers”
- Seth Rogen – “O Estúdio” – VENCEDOR
- Martin Short – “Only Murders in the Building”
- Jeremy Allen White – “O Urso”
Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical
- Kristen Bell – “Ninguém Quer”
- Ayo Edebiri – “O Urso”
- Selena Gomez – “Only Murders in the Building”
- Natasha Lyonne – “Poker Face”
- Jenna Ortega – “Wandinha”
- Jean Smart – “Hacks” – VENCEDORA
Melhor Filme para TV ou Série Limitada
- “Adolescência” – VENCEDOR
- “All Her Fault”
- “O Monstro em Mim”
- “Black Mirror”
- “Morrendo por Sexo”
- “A Namorada”
Melhor Ator de Filme para TV ou Série Limitada
- Jacob Elordi – “O Caminho Estreito Para os Confins do Norte”
- Paul Giamatti – “Black Mirror”
- Stephen Graham – “Adolescência” – VENCEDOR
- Charlie Hunnam – “Monster: A História de Ed Gein”
- Jude Law – “Black Rabbit”
- Matthew Rhys – “O Monstro em Mim”
Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada
- Claire Danesi – “O Monstro em Mim”
- Rashida Jones – “Black Mirror”
- Amanda Seyfried – “Long Bright River”
- Sarah Snook – “All Her Fault”
- Michelle Williams – “Morrendo por Sexo” – VENCEDORA
- Robin Wright – “A Namorada”
Melhor Ator Coadjuvante — Televisão
- Owen Cooper – “Adolescência” – VENCEDOR
- Billy Crudup – “The Morning Show”
- Walton Goggins – “The White Lotus”
- Josan Isaac – “The White Lotus”
- Tramell Tillman – “Ruptura”
- Ashley Walters – “Adolescência”
Melhor Atriz Coadjuvante — Televisão
- Carrie Coon – “The White Lotus”
- Erin Doherty – “Adolescência” – VENCEDORA
- Hannah Einbinder – “Hacks”
- Catherine O’Hara – “O Estúdio”
- Parker Posey – “The White Lotus”
- Aimee Lou Wood – “The White Lotus”
Melhor Performance de Comédia Stand-Up na TV
- Bill Maher – “Is Anyone Else Seeing This?”
- Brett Goldstein: “The Second Best Night Of Your Life”
- Kevin Hart: “Acting My Age”
- Kumail Nanjiani: “Night Thoughts”
- Ricky Gervais: “Mortality” – VENCEDOR
- Sarah Silverman: “Postmortem”
Melhor Podcast
- Armchair Expert With Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang With Amy Poehler – VENCEDOR
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First