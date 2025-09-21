SPFW N60 marca três décadas de moda com 38 desfiles em São Paulo

Semana de moda terá oito dias de programação, em locais icônicos da capital paulista, e promete ser a maior edição já realizada

O São Paulo Fashion Week (SPFW) chega à sua edição N60, comemorando 30 anos de história como o maior evento de moda da América Latina e referência global no setor criativo. Entre os dias 13 e 20 de outubro de 2025, a capital paulista receberá 38 desfiles em uma agenda ampliada, com três dias extras em relação ao calendário tradicional.

A programação ocupará espaços simbólicos da cidade, como o Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Parque Ibirapuera, além do Teatro Iguatemi, Shopping JK Iguatemi e outros locais externos que dialogam com a arquitetura e a vida cultural paulistana.

O legado do SPFW em três décadas

Criado como um projeto visionário, o SPFW ajudou a consolidar um calendário de moda nacional e impulsionou a economia criativa como estratégia de desenvolvimento para São Paulo e para o Brasil.

Ao longo desses 30 anos, o evento:

Recebeu mais de 3 milhões de pessoas em suas edições presenciais.

em suas edições presenciais. Gerou investimentos superiores a R$ 1 bilhão .

. Teve sua transmissão acompanhada por mais de 1 bilhão de pessoas em cerca de 100 países.

Além de lançar tendências, a semana de moda liderou debates sobre diversidade, sustentabilidade e inclusão, dando visibilidade a diferentes corpos, identidades e culturas. Também antecipou movimentos globais ao adotar práticas sustentáveis e dialogar com novas economias.

Retorno de nomes icônicos e estreias aguardadas

A edição N60 marca o retorno de estilistas consagrados:

Ronaldo Fraga , que não desfilava desde 2021, abrirá a noite de 13 de outubro.

, que não desfilava desde 2021, abrirá a noite de 13 de outubro. Amir Slama , nome emblemático da moda praia, volta às passarelas no dia 19, às 18h, no Pacubra.

, nome emblemático da moda praia, volta às passarelas no dia 19, às 18h, no Pacubra. Flávia Aranha, reconhecida por sua moda sustentável, desfila em local externo no dia 14, às 10h30.

Entre as estreias, destaque para a marca Uó por Marcelo Sommer, que se apresenta no dia 18, às 21h20, em espaço externo.

Line-up oficial – SPFW N60

A programação está distribuída entre 13 e 20 de outubro. Confira os principais destaques:

📅 13 de outubro

11h – João Pimenta (Externo)

15h – Gloria Coelho (Externo)

20h – Ronaldo Fraga (Externo)

📅 14 de outubro

10h30 – Flavia Aranha (Externo)

12h30 – Patricia Viera (Teatro Iguatemi)

17h – Forca (Externo)

📅 15 de outubro

12h30 – Lilly Sarti (Teatro Iguatemi)

📅 16 de outubro

10h30 – À La Garçonne (Teatro Iguatemi)

15h – Meninos Rei (PACUBRA)

16h – Marina Bitu (PACUBRA)

17h30 – Leandro Castro (PACUBRA)

18h30 – Catarina Mina (PACUBRA)

19h30 – Dario Mittmann (PACUBRA)

20h30 – Handred (Externo)

📅 17 de outubro

15h – Sau (PACUBRA)

16h30 – Foz (PACUBRA)

18h – Normando (PACUBRA)

19h – Sou de Algodão (PACUBRA – projeto especial)

20h30 – Bold Strap (PACUBRA)

📅 18 de outubro

14h – Herchcovitch; Alexandre (Externo)

15h30 – Rafael Caetano (PACUBRA)

16h30 – Cria Costura (PACUBRA – projeto especial)

18h – Ateliê Mão de Mãe (PACUBRA)

19h – Santa Resistência (PACUBRA)

20h – Dendezeiro (PACUBRA)

21h20 – Uó por Marcelo Sommer (Externo)

📅 19 de outubro

11h – Angela Brito (Externo)

15h – David Lee (PACUBRA)

16h30 – Chapéus Davi Ramos (PACUBRA)

18h – Amir Slama (PACUBRA)

19h – Fauve (PACUBRA)

20h30 – Led (PACUBRA)

📅 20 de outubro

14h – Gustavo Silvestre (Externo)

15h30 – Weider Silveiro (PACUBRA)

17h – Mercado Livre (PACUBRA – projeto especial)

18h30 – Apartamento 03 (PACUBRA)

19h30 – Martins (PACUBRA)

20h30 – Lino Villaventura (PACUBRA)

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis e variam de valor , com diferentes categorias de acesso, válidas apenas para os desfiles no Pacubra. A venda acontece pela plataforma https://www.eventim.com.br/artist/spfw-academy/