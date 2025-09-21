SPFW N60 marca três décadas de moda com 38 desfiles em São Paulo

Semana de moda terá oito dias de programação, em locais icônicos da capital paulista, e promete ser a maior edição já realizada
O São Paulo Fashion Week (SPFW) chega à sua edição N60, comemorando 30 anos de história como o maior evento de moda da América Latina e referência global no setor criativo. Entre os dias 13 e 20 de outubro de 2025, a capital paulista receberá 38 desfiles em uma agenda ampliada, com três dias extras em relação ao calendário tradicional.
A programação ocupará espaços simbólicos da cidade, como o Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Parque Ibirapuera, além do Teatro Iguatemi, Shopping JK Iguatemi e outros locais externos que dialogam com a arquitetura e a vida cultural paulistana.
O legado do SPFW em três décadas
Criado como um projeto visionário, o SPFW ajudou a consolidar um calendário de moda nacional e impulsionou a economia criativa como estratégia de desenvolvimento para São Paulo e para o Brasil.
Ao longo desses 30 anos, o evento:
- Recebeu mais de 3 milhões de pessoas em suas edições presenciais.
- Gerou investimentos superiores a R$ 1 bilhão.
- Teve sua transmissão acompanhada por mais de 1 bilhão de pessoas em cerca de 100 países.
Além de lançar tendências, a semana de moda liderou debates sobre diversidade, sustentabilidade e inclusão, dando visibilidade a diferentes corpos, identidades e culturas. Também antecipou movimentos globais ao adotar práticas sustentáveis e dialogar com novas economias.
Retorno de nomes icônicos e estreias aguardadas
A edição N60 marca o retorno de estilistas consagrados:
- Ronaldo Fraga, que não desfilava desde 2021, abrirá a noite de 13 de outubro.
- Amir Slama, nome emblemático da moda praia, volta às passarelas no dia 19, às 18h, no Pacubra.
- Flávia Aranha, reconhecida por sua moda sustentável, desfila em local externo no dia 14, às 10h30.
Entre as estreias, destaque para a marca Uó por Marcelo Sommer, que se apresenta no dia 18, às 21h20, em espaço externo.
Line-up oficial – SPFW N60
A programação está distribuída entre 13 e 20 de outubro. Confira os principais destaques:
📅 13 de outubro
- 11h – João Pimenta (Externo)
- 15h – Gloria Coelho (Externo)
- 20h – Ronaldo Fraga (Externo)
📅 14 de outubro
- 10h30 – Flavia Aranha (Externo)
- 12h30 – Patricia Viera (Teatro Iguatemi)
- 17h – Forca (Externo)
📅 15 de outubro
- 12h30 – Lilly Sarti (Teatro Iguatemi)
📅 16 de outubro
- 10h30 – À La Garçonne (Teatro Iguatemi)
- 15h – Meninos Rei (PACUBRA)
- 16h – Marina Bitu (PACUBRA)
- 17h30 – Leandro Castro (PACUBRA)
- 18h30 – Catarina Mina (PACUBRA)
- 19h30 – Dario Mittmann (PACUBRA)
- 20h30 – Handred (Externo)
📅 17 de outubro
- 15h – Sau (PACUBRA)
- 16h30 – Foz (PACUBRA)
- 18h – Normando (PACUBRA)
- 19h – Sou de Algodão (PACUBRA – projeto especial)
- 20h30 – Bold Strap (PACUBRA)
📅 18 de outubro
- 14h – Herchcovitch; Alexandre (Externo)
- 15h30 – Rafael Caetano (PACUBRA)
- 16h30 – Cria Costura (PACUBRA – projeto especial)
- 18h – Ateliê Mão de Mãe (PACUBRA)
- 19h – Santa Resistência (PACUBRA)
- 20h – Dendezeiro (PACUBRA)
- 21h20 – Uó por Marcelo Sommer (Externo)
📅 19 de outubro
- 11h – Angela Brito (Externo)
- 15h – David Lee (PACUBRA)
- 16h30 – Chapéus Davi Ramos (PACUBRA)
- 18h – Amir Slama (PACUBRA)
- 19h – Fauve (PACUBRA)
- 20h30 – Led (PACUBRA)
📅 20 de outubro
- 14h – Gustavo Silvestre (Externo)
- 15h30 – Weider Silveiro (PACUBRA)
- 17h – Mercado Livre (PACUBRA – projeto especial)
- 18h30 – Apartamento 03 (PACUBRA)
- 19h30 – Martins (PACUBRA)
- 20h30 – Lino Villaventura (PACUBRA)
Ingressos
Os ingressos já estão disponíveis e variam de valor , com diferentes categorias de acesso, válidas apenas para os desfiles no Pacubra. A venda acontece pela plataforma https://www.eventim.com.br/artist/spfw-academy/