Festival Primavera leva balé clássico ao Parque Barigui e à Rua XV em Curitiba

Espetáculos gratuitos acontecem em setembro; programação segue até outubro com mais de 60 atrações culturais

Curitiba respira arte nesta primavera. O Festival Primavera, promovido pela Fundação Cultural de Curitiba, espalha até outubro apresentações de música, teatro, dança e circo por diferentes pontos da cidade. Entre os destaques da programação estão os espetáculos de balé clássico ao ar livre, que prometem encantar moradores e turistas.

Dom Quixote abre a temporada no Parque Barigui

O primeiro espetáculo da Curitiba Cia de Dança acontece neste sábado (20), às 19h, no Parque Barigui. No palco instalado ao lado do Salão de Atos, bailarinos apresentam a suíte do 1º ato de Dom Quixote, obra baseada no romance de Miguel de Cervantes.

A montagem é marcada por coreografias vibrantes que celebram a alegria, o amor e as tradições espanholas.

O Quebra-Nozes ocupa a Rua XV

No sábado seguinte (27), às 11h, o centro da cidade será palco da magia do balé. Em frente ao chafariz da Rua XV de Novembro, a companhia apresenta um trecho de O Quebra-Nozes, clássico que já virou tradição no calendário natalino de Curitiba.

Segundo a diretora artística Nicole Vanoni, levar espetáculos para espaços públicos amplia o acesso e forma novos públicos para a dança.

A Lenda das Cataratas no Guairinha

Além das apresentações gratuitas, a programação traz também o espetáculo contemporâneo A Lenda das Cataratas, inspirado no mito indígena de Naipi e Tarobá. A obra será encenada no Teatro Guairinha nos dias 1º e 2 de outubro, às 20h, com ingressos a preços populares (R$ 40 e R$ 20 a meia-entrada).

Arte nos espaços públicos

Apresentar balé em parques e praças exige adaptações técnicas de som, piso e iluminação, mas para os organizadores, os desafios valem a pena. “É uma experiência democrática e transformadora levar a dança clássica para além dos palcos tradicionais”, afirma Nicole Vanoni.

Festival segue até outubro

Com programação itinerante e palco principal variando a cada fim de semana, o Festival Primavera segue até 12 de outubro. No total, mais de 60 atrações culturais devem movimentar a cidade.

Serviço – Balé no Festival Primavera Curitiba

Dom Quixote – 1º Ato

📍 Parque Barigui (ao lado do Salão de Atos)

📅 Sábado, 20/9, às 19h

📍 Rua XV de Novembro (em frente à loja C&A)

📅 Sábado, 27/9, às 11h

📍 Teatro Guairinha

📅 1º e 2/10, às 20h

🎟️ Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada) –

