Cosmopolitismo e Estado Constitucional Pós-Nacional: obra de Thaysa Prado é lançada hoje na Livraria da Vila do Pátio Batel

Acontece hoje, 3 de dezembro, na Livraria da Vila do Pátio Batel, o lançamento de Cosmopolitismo e o Estado Constitucional Pós-Nacional, novo livro da pesquisadora Thaysa Prado, que propõe uma reflexão profunda e atual sobre os rumos do Estado contemporâneo.
Na obra, Thaysa Prado analisa a interseção entre o cosmopolitismo — conceito enraizado na sociologia, filosofia política e no direito internacional — e o Estado Constitucional Pós-Nacional, perspectiva emergente dentro do direito constitucional. A autora destaca como as transformações globais têm remodelado as estruturas estatais, exigindo modelos jurídicos mais abertos, cooperativos e preparados para lidar com desafios transnacionais.
Por meio de uma abordagem multidisciplinar, a obra revisita marcos históricos do cosmopolitismo, do estoicismo ao direito internacional contemporâneo, apontando sua relevância crescente em um mundo onde fronteiras jurídicas e políticas tornam-se cada vez mais interdependentes. Thaysa argumenta que a adoção de uma visão cosmopolita é essencial para fortalecer políticas de cooperação, ampliar a proteção dos direitos humanos e construir uma rede de constituições capazes de harmonizar ordenamentos jurídicos em prol de uma sociedade global mais justa, integrada e sustentável.