Edição 281

O Jornal Folha do Batel chega à sua 281ª edição impressa e online, celebrando 25 anos de circulação ininterrupta. Ao longo desse tempo, tem retratado temas, histórias e conceitos que ajudam a construir a cultura, preservar a memória e registrar o retrato de uma sociedade .

Agradecemos a cada colaborador, entrevistado, parceiro, anunciante, empresário e profissional da área médica que contribuiu para que cada edição fosse única e relevante. O aprendizado e a troca de experiências com todos vocês enriquecem continuamente nosso trabalho e reforçam o compromisso com a qualidade editorial.

A Luz que Vem de Dentro – Edição Especial de Natal

Foi uma alegria imensa celebrar, na quinta edição do Prêmio Profissionais da Beleza e da Moda Paranaense 2025, não apenas o talento técnico e a criatividade que movem o setor, mas também aquilo que o Natal nos lembra com tanta ternura: a beleza que nasce de dentro.

Nesta edição especial, que chega às vésperas das festas de fim de ano, revisitamos a noite em que apresentamos as histórias dos 22 profissionais homenageados, cada um trazendo consigo um percurso marcado por dedicação, sensibilidade, coragem e propósito. Histórias que, juntas, formam um mosaico de luzes — como as que enfeitam as cidades nesta época do ano — e revelam a verdadeira essência da beleza: a que ilumina, acolhe e transforma.

O mês de novembro, que celebra o Dia do Cabeleireiro e o Dia do Designer de Moda, nos inspira a olhar para essas profissões com reverência. São ofícios que pedem técnica, sim, mas sobretudo percepção humana. Profissões que entendem que, antes de qualquer espelho ou tecido, existe uma alma. Essa mesma percepção profunda vibrou no evento e ecoa agora nesta edição natalina.

Durante a celebração, tivemos um momento especial que encantou o público: o desfile das marcas convidadas, apresentado pelas modelos da Agência Zoom e da MGT Produções. A passarela ganhou vida com expressões distintas da moda paranaense e autoral:

• ALENOAH – moda praia autoral

• Antonia K Brand – couro autoral

• Majestique – alfaiataria contemporânea

• Tamara Varela – moda indiana

• Conigli – moda atemporal autoral

• KRM Moda Íntima – confeccionista de Cianorte

• Edson Eddel – moda festa

E é impossível falar de beleza nesta época sem lembrar das palavras de 1 Pedro 3:3-4:“Não seja o exterior o que importa, mas sim o coração. A beleza que não desaparece vem de um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus.”

O evento refletiu exatamente isso: beleza como presença, como gesto, como luz interior. E, ao encerrarmos o ano, levamos essa essência adiante.

Que este Natal renove em todos nós a esperança, a fé, a generosidade e a serenidade — virtudes que tornam o mundo mais belo do que qualquer tendência. Que possamos valorizar a beleza que permanece, a que nasce do coração, a que atravessa o tempo.

Desejo a você, leitor, parceiro e amigo, um Natal de aconchego, luz e renovação.

Que a beleza interior continue guiando seus passos, hoje e sempre.

Boa leitura,

Celina Ribello.