Grupo Zonta investe R$ 100 milhões em complexo comercial com supermercado Condor como âncora, nas Mercês

O bairro Mercês, de Curitiba, ganha nesta sexta-feira (12), às 8h, um dos maiores investimentos recentes do varejo paranaense. Com aporte de mais de R$ 100 milhões, o Grupo Zonta inaugura um novo complexo comercial de quase 30 mil metros quadrados, concebido para oferecer modernidade, funcionalidade e alta capacidade de atendimento. Dentro deste empreendimento que abrigará 29 pontos comerciais na sobreloja, o Condor Mercês atuará como loja âncora, reunindo a tradição de preços baixos que marca os 51 anos da rede.

Construído em um terreno de 10.163 metros quadrados, o empreendimento soma 28.630 metros quadrados de área construída distribuídos em três pavimentos de estacionamento, setores operacionais e uma loja do Condor concebida especialmente para este projeto. São 4 mil metros quadrados dedicados ao supermercado e 3 mil metros quadrados que compõem o complexo comercial com praça de alimentação e serviços. Ao todo, são 630 vagas de estacionamento, sendo 584 cobertas, o que representa cerca de 6 mil vagas rotativas ao longo do dia, ampliando significativamente a capacidade de atendimento do complexo. A estrutura também já foi planejada para o futuro: está preparada para receber mais 12 mil metros quadrados, possibilitando a implantação de duas torres corporativas e novas operações.

Para o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, a inauguração tem um significado especial por se tratar de um grande investimento realizado na cidade de origem da rede e por marcar a 40ª loja Condor de Curitiba e Região Metropolitana. “Curitiba é onde nossa trajetória começou, em 1974, e é muito representativo encerrar o ciclo de investimentos deste ano entregando uma unidade desta dimensão aqui nas Mercês. Criamos uma loja moderna, completa e pensada nos detalhes, sem abrir mão do que faz parte da nossa essência. Aqui, o cliente encontra tecnologia, conforto e uma experiência de compras mais fluida, sempre com a tradição de preços baixos que acompanha a nossa história”, afirma.

Arquitetura moderna e obra sustentável

O projeto adotou soluções arquitetônicas que ampliam iluminação, conforto e eficiência, com fachadas de vidro e transparências planejadas a partir de estudos de incidência solar. A construção utilizou concreto pré-fabricado e sistemas industrializados, reduzindo o tempo de execução, o tráfego de veículos pesados, a emissão de carbono e os ruídos no entorno. Os equipamentos são de última geração, com gases refrigerantes que não agridem o meio ambiente e sistemas de ventilação e vedação capazes de reduzir o impacto sonoro, reforçando o cuidado ambiental e urbano do empreendimento.

Logo na entrada da loja, o cliente é recebido por um circuito de LED diferenciado, que introduz a atmosfera moderna da loja e acompanha o percurso pelos principais setores. A perfumaria ganha destaque com mobiliário inovador para lançamentos e novidades das marcas, reforçado por colunas iluminadas que valorizam os produtos e oferecem impacto visual já na chegada. Essa linguagem de iluminação se repete em outros pontos estratégicos, integrando ambientes e tornando o percurso mais dinâmico e intuitivo.

O Setor Casa é um dos destaques da nova unidade. Com um mix ampliado e diferenciado de bazar, utilidades, decoração, itens têxteis e louças, o espaço foi planejado para oferecer variedade, funcionalidade e acolhimento. Organizado por categorias e com ambientação que remete ao conforto do lar, o setor reforça a vocação da loja como um espaço completo, preparado para atender desde necessidades básicas até soluções de ambientação e organização doméstica.

O setor Mundo Saudável reúne um amplo mix de produtos voltados à saudabilidade, incluindo opções para diferentes estilos de vida e necessidades alimentares, como itens sem glúten, sem lactose, integrais, veganos e ricos em nutrientes. Um dos grandes diferenciais do setor é a organização dos refrigerados e congelados de saudabilidade reunidos no mesmo espaço, o que facilita a busca e oferece uma experiência de compra mais intuitiva e completa. A proposta é reunir, em um único corredor, soluções práticas e acessíveis para quem busca alimentação equilibrada, funcional ou adequada a restrições específicas.

O hortifruti, localizado no centro da loja, foi concebido como um ambiente sensorial. A iluminação foi desenhada para reproduzir a luz natural do dia, valorizando cores, texturas e o frescor dos produtos. As grandes luminárias pendentes ampliam a percepção de espaço e criam uma ambientação acolhedora.

O Mundo de Bebidas reúne alcoólicos e não alcoólicos organizados por categorias e países de origem. Entre elas, rótulos especiais de vinhos, além de opções em temperatura ideal para consumo imediato, ampliando ainda mais a conveniência do setor.

A padaria, confeitaria e rotisseria contam com ambientações próprias e atendimento inspirado nas tradicionais padarias de bairro. O supermercado também oferece açougue com variedade de carnes e cortes especiais do Entreposto Condor, que segue rigoroso padrão de qualidade e utiliza tecnologia de ponta.

Complexo comercial Mercês: serviços, alimentação e conveniência em um só lugar

O novo complexo comercial reúne 29 pontos comerciais que complementam a experiência de compras, consolidando a unidade como um ponto de conveniência e serviços. Entre as lojas confirmadas estão:

Restaurantes: Mundial Food (oriental), Brasa Grill (brasileiro) e Recanto Mineiro

Cafeteria: Padokita

Chocolates: Cacau Show

Cosméticos: Natura

Vestuário: Lupo e Tuttipele

Produtos naturais: Fitland

Beleza: Blessed (salão e barbearia)

Serviços: lavanderia Ah!, chaveiro Espaço da Chave, loteria, acessórios de celular, presentes e espaço de entretenimento

Sobre o Condor

A história do Condor começou em 13 de março de 1974, quando o jovem empreendedor, Pedro Joanir Zonta, ainda com 22 anos, adquiriu um mercado de 110m² no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Com apenas cinco funcionários, ele lançou as bases de um grande grupo empresarial.

O Condor Mercês é a 108ª unidade do Grupo Zonta, que, além das operações do Condor, atua em segmentos como atacarejos, atacados, postos de combustíveis, indústrias, shopping centers, imobiliária, logística, setor publicitário, processamento de carnes e frios, seguradora e banco — atingindo 24 cidades e dois estados. Com cerca de 14 mil colaboradores, o grupo atende mais de 60 milhões de clientes por ano.

Serviço

O Condor está localizado na Avenida Manoel Ribas, 404, no bairro Mercês, em Curitiba – PR.

O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 22h, e nos domingos e feriados, das 8h às 21h.