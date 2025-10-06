Curitiba recebe o primeiro evento de carrinhos de bebê premium do Brasil: Expo Vivi no Shopping Crystal

Pela primeira vez no país, famílias terão a oportunidade de conhecer de perto os carrinhos de bebê mais sofisticados do mundo, vindos diretamente de países referência em design e inovação como Holanda, Suécia, Estados Unidos e Inglaterra. Nos dias 18 e 19 de outubro, o Shopping Crystal, em Curitiba, será palco da Expo Vivi – Carrinhos de Bebê Premium, um evento inédito no mercado nacional.

Curitiba à frente da inovação

Enquanto em outras capitais o mercado infantil ainda caminha para explorar produtos de luxo, Curitiba se posiciona na vanguarda ao receber um evento nunca antes realizado no Brasil.

Segundo o idealizador e produtor do evento, Wagner Ferreira Marques dos Anjos, a proposta da Expo Vivi é transformar a forma como as famílias brasileiras escolhem seus carrinhos de bebê:

“Queremos mostrar que Curitiba está inovando, trazendo o que há de mais moderno e seguro no mundo para as famílias brasileiras. Nunca houve um evento assim no país, e estamos muito orgulhosos de proporcionar essa experiência”, afirma.

Marcas internacionais reunidas em um só lugar

Na Expo Vivi, os visitantes poderão explorar de perto os modelos mais desejados globalmente, reconhecidos por qualidade, tecnologia e design:

Silver Cross (Inglaterra)

(Inglaterra) Thule (Suécia)

(Suécia) Maxicosi (Holanda)

(Holanda) Uppababy (EUA)

(EUA) Chicco (Itália)

(Itália) Joie (Inglaterra)

(Inglaterra) Nuna (Holanda)

(Holanda) Kiddo (Brasil)

(Brasil) Galzerano (Brasil)

(Brasil) Gb (Alemanha)

Cada marca traz diferenciais que unem segurança, conforto e estilo, com modelos testados e aprovados internacionalmente.

Mais que exposição: uma experiência completa para famílias

A Expo Vivi vai além da apresentação dos carrinhos. O evento foi pensado para acolher as famílias com apoio de parceiros que fortalecem essa jornada especial:

IBIS Curitiba Shopping

Hotel Pestana

Qoya Hotel

Priscila Mattos – Enfermeira Pediátrica e Consultora de Amamentação

– Enfermeira Pediátrica e Consultora de Amamentação Hospital Pequeno Príncipe

Studio & Cia – Estúdio fotográfico especializado em gestantes, newborn e família

– Estúdio fotográfico especializado em gestantes, newborn e família Mayla Sankari – Loja de artigos exclusivos para bebês

– Loja de artigos exclusivos para bebês Cacau Show

Personal Baby Shopper – Curadoria personalizada com foco em qualidade e praticidade

Esses apoiadores garantem que o público viva não apenas uma feira, mas uma experiência inesquecível, unindo informação, acolhimento e encantamento.

Um marco para o mercado infantil no Brasil

A Expo Vivi simboliza um passo importante na forma como o mercado nacional passa a enxergar os produtos para a primeira infância. Curitiba abre as portas para o futuro, apresentando carrinhos premium que já conquistaram famílias em todo o mundo.

Pais e mães terão a chance de testar modelos exclusivos, conversar com especialistas e receber consultoria personalizada para escolher o carrinho ideal para cada estilo de vida.

“Nosso compromisso é trazer sempre o melhor. E ver Curitiba se tornar palco do primeiro evento de carrinhos premium do Brasil é motivo de orgulho não apenas para a Vivi, mas para todo o mercado infantil nacional”, reforça Wagner.

📌 Serviço – Expo Vivi

📅 18 de outubro – das 10h às 22h

📅 19 de outubro – das 14h às 20h

📍 Shopping Crystal – Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba/PR

