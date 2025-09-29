Edição 279

Cultura, Gastronomia, Saúde e Tradição: Curitiba em Movimento

Curitiba pulsa em diferentes ritmos e sabores, e a edição desta semana da Folha do Batel reúne histórias que traduzem essa diversidade. Do universo gastronômico à saúde, da tradição dos eventos locais às discussões contemporâneas, acompanhamos uma cidade que sabe unir modernidade e memória.

No coração do Ecoville, o 911 Diner desponta como um verdadeiro passaporte para os sabores do mundo. Inspirado em diferentes culturas, o espaço vai além de um restaurante: é um ponto de encontro. Ali, a costela especial, a feijoada de sábado e até a participação no Festival de Carne de Onça conquistam clientes e críticos. O cronista André Bezerra, por exemplo, transformou a experiência em inspiração literária. O restaurante ainda aposta em experiências completas, com espaço kids, música ao vivo e ambiente pet-friendly.

No calendário de outubro, Curitiba também será palco de novidades inéditas. Entre os dias 18 e 19, o Shopping Crystal recebe a Expo Vivi – Carrinhos de Bebê Premium, evento exclusivo que traz ao Brasil modelos sofisticados vindos da Holanda, Suécia, Estados Unidos e Inglaterra. Um marco para o segmento infantil, que movimenta famílias em busca de design, conforto e tecnologia.

Outro destaque é a Tarde das Noivas e Debutantes 2025, que chega ao Castelo do Batel no dia 26, prometendo reunir tendências e fornecedores do mercado de festas. Já as Feiras Especiais de Primavera, nas praças Osório e Santos Andrade, seguem até 11 de outubro, com aromas, cores e sabores que enchem a cidade de vida e tradição.

O mês de outubro também é marcado pela cor rosa. A quinta-feira (25/9), cinza e chuvosa em Curitiba, foi iluminada pelo lançamento da campanha Outubro Rosa, que neste ano tem como tema Cuidado Integral à Saúde da Mulher – Prevenção é o Caminho. O prefeito Eduardo Pimentel, ao lado da primeira-dama Paula Mocellin e da primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, reuniu-se com mais de 350 pessoas para dar início oficial às ações de conscientização. Paula Mocellin foi nomeada embaixadora da campanha, em reconhecimento ao apoio e engajamento na prevenção do câncer de mama. Emocionada, lembrou a história de sua avó, que faleceu jovem em decorrência da doença, reforçando a importância da prevenção e dos exames de rotina.

Na política e economia, o PIB do Paraná segue em destaque. No primeiro semestre de 2025, o estado cresceu 3,8%, superando a média nacional e até índices de países europeus. O desempenho reforça a força do agronegócio, da indústria e da inovação local.

Entre os temas que convidam à reflexão, dois artigos ganham relevância especial. A análise sobre a hipermedicalização da infância, assinada por Raquel Romano, alerta para a pressa em silenciar sintomas com diagnósticos rápidos e remédios. Já o debate sobre o fenômeno “brain rot” aponta para os riscos do excesso de conteúdo digital curto, que ameaça nossa capacidade de concentração e memória.

E nesta edição, o neurologista Dr. Paulo Bittencourt traz um olhar instigante sobre a conexão entre o TDAH e o futebol. Para muitas crianças diagnosticadas ou em investigação do transtorno, o esporte se torna um espaço natural de expressão: um ambiente de estímulos, improviso e movimento constante, semelhante ao funcionamento da mente hiperativa.

A edição também resgata a memória afetiva da Rua Francisco Rocha, onde comércios como a Padaria Requinte, o Açougue Passos e a Confeitaria Doce Delícia mostram que tradição, proximidade e qualidade são pilares que atravessam gerações.

Curitiba segue assim: cidade que inova sem esquecer suas raízes, que celebra a vida nas mesas, nos palcos, nas ruas e nas feiras, mas que também reflete sobre os desafios da saúde, da educação e da mente. Esta edição da Folha do Batel é um convite a percorrer esse mosaico de experiências e reflexões, que fazem do presente um elo vivo entre passado e futuro. Boa Leitura !!!

Celina Ribello