Descubra o 911 Diner: Sabores do Mundo Em Um Só Lugar

Por Felipe Abraham

No coração do Ecoville, o 911 Diner é muito mais do que um restaurante – é uma viagem gastronômica que mistura o melhor de diversas culinárias. De pratos americanos a italianos, franceses, peruanos e brasileiros, cada visita é uma nova descoberta.

Somos pet-friendly, temos um espaço kids e, aos sábados, servimos uma feijoada caprichada, além da nossa costela especial da casa, tudo com música ao vivo. Também estamos participando do Festival da Carne de Onça de Curitiba. Nossa versão especial desse clássico inspirou o escritor André Bezerra, cronista gastronômico que assina a coluna A Xepa. Ele provou e a experiência foi tão agradável que rendeu uma crônica dele.

Fique ligado nas próximas edições e nos siga nas redes sociais para mais surpresas e eventos temáticos. Chame-nos via direct no Instagram que temos uma surpresa aos leitores da Folha do Batel.

Venha estar com a gente e descubra um mundo de sabores em um só lugar.

Guia do Gourmand

A crônica de uma experiência, por André Bezerra

Está na Wikipedia: “Um gourmand é uma pessoa que sente grande prazer e interesse em consumir alimentos e bebidas particularmente bons.” Nem todo gourmand é glutão, que é aquela pessoa que come e bebe excessivamente. Como cronista especializado em Gastronomia, tenho um pouco de cada um. Ao longo dos anos e com a prática da minha profissão, venho aprendendo a ser gourmand, mas sempre fui meio glutão. Acho mesmo que, ao cabo de tantas andanças e peripécias na Gastronomia, eu já poderia escrever um ensaio. O Guia do Gourmand. Nele, alguns aspectos funcionariam como receitas.

Uma das dicas do Guia seria sobre os festivais de gastronomia. Vivemos na capital deles. Há uns dias fui bater perna no Festival da Carne de Onça de Curitiba. O bacana destes festivais é, justamente, a possibilidade de conhecer lugares diferentes espalhados por toda cidade. Sempre dou preferência aos estabelecimentos onde nunca havia estado.

Foi assim que, há alguns dias, entrei no 911 Diner, para jantar. Estava na rota do festival, dei uma olhada na rede social do restaurante e me interessei. Ao entrar, já me senti bem. Boa iluminação, boa música mecânica no volume ideal, ambiente clean e, ao mesmo tempo, aconchegante. Alguns elementos que remetem à capital paranaense representados sobre as paredes chamaram a minha atenção. Tudo de bom gosto, sem megalomanias ou excesso de pretensão. Curitiba é uma cidade de clima ameno, aconchego é muito valorizado por aqui, a gente está sempre precisando de abrigo. Ao escolher a minha mesa, fui saldado pelo garçom. Logo na primeira frase proferida por ele, reconheci o sotaque. O Nathan é mineiro de Ipatinga. Transbordando simpatia, me apresentou o cardápio. Falou sobre as entradas, mostrou as opções de principais, comentou que eu não poderia deixar de voltar para conhecer os pratos do almoço. Pedi a carne de onça do festival e ele tomou nota enquanto sugeria uma bebida para acompanhar.

Não demorou e o prato pousou diante de mim. Lindamente arranjado e composto por cores alegres, lembrou uma aquarela de patinho fresco – recentemente moído – cebolinhas verdes cuidadosamente cortadas na ponta da faca, tomate cereja, uma pincelada de mostarda dijon bem amarela e esses picles de cebola que terminaram de me arrebatar. Acompanhava a broa de centeio, que compõe a receita da carne de onça de Curitiba, mas o Nathan ofereceu: “Temos uma focaccia que, como todas as nossas massas, é feita na Casa.” Me esbaldei com aquele prato que, certamente, recomendarei e voltarei em busca dele e de outros pratos que também me interessaram. Mas também voltarei ao 911 Diner por causa do garçom Nathan e do Bill, gerente de Três Corações-MG que, levantei, prepara uma receita de pão de queijo bem mineira. E voltarei por causa da Shirlei e do Felipe, os cozinheiros que acabei dando um jeito de fazer saírem da cozinha e – juntos à mesa do restaurante – desvendamos grandes conexões e pequenas histórias.

Quem quiser enveredar pelas alamedas coloridas e perfumadas da gastronomia, deveria saber que uma refeição não é apenas a refeição, mas a experiência. Equilíbrio é uma das coisas mais importantes na Gastronomia. Entender que, por trás de um simples prato, existe uma cadeia muito maior. Ela envolve histórias de famílias, influências de lugares, sotaques diferentes e práticas diversas. Um prato pode falar de produto, sustentabilidade e de qualidade de vida. Também pode acontecer de um restaurante que investe na decoração pretensiosa e no excesso de conceito, deixar de lado justamente o essencial, que são a boa comida e o atendimento atencioso.

Tudo isso me ocorreu enquanto eu encerrava a experiência com um pudim de leite e fava de baunilha. A receita, eu soube, tem a ver com a experiência do Felipe na Itália. Ela me remeteu a um flan delicioso, à minha infância. Estávamos ainda em volta da mesa, com um pé no Ecoville e outro em tantas partes do Brasil e do mundo. São reflexões que, certamente, estarão n’ O Guia do Gourmand, por André Bezerra, um glutão.

911 Diner Restaurante

Endereço: R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 – Lj 01 – Campo Comprido, Curitiba – PR, 81200-526

Horário de funcionamento: de segunda e terça feria das 11:30 as 16 hs

Quarta a domingo das 11:30 as 23: 00hs

Telefone: (41) 99112-0911