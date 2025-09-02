Editorial – Edição 278

Entre conquistas, cuidados e memórias: o fio que nos une

Em tempos de correria e distrações constantes, esta edição nos convida a olhar para diferentes dimensões da vida — da saúde ao esporte, da infância à memória urbana, da literatura às batalhas silenciosas dos pequenos empreendedores. Um mosaico de histórias que, ao se cruzarem, revelam aquilo que nos torna humanos: a busca incessante por equilíbrio, justiça e significado.

No campo da saúde, aprendemos com o Dr. Paulo Bittencourt que o cuidado com o corpo não é uma restrição, mas uma celebração. O jejum intermitente conciliado com a dieta mediterrânea não se resume a números na balança, mas a uma transformação que devolve energia, longevidade e propósito de vida. Assim como o alimento nutre, também precisamos nutrir nossos afetos, valores e relações.

É nesse ponto que o alerta da psicóloga Raquel Romano ecoa com urgência: resgatar a infância é salvar a humanidade. Vivemos tempos em que a pressa em “crescer” empurra as crianças para uma vida adulta precoce. Mas que futuro pode existir se esquecermos de proteger a pureza, a imaginação e o tempo de ser criança? Entre a pressa e a doçura, está a responsabilidade de todos nós.

Mas não só de desafios é feita esta edição. Curitiba brilhou no cenário internacional, conquistando medalhas históricas na ginástica rítmica e na paracanoagem. O feito das atletas e atletas curitibanos nos lembra que disciplina, apoio e investimento podem transformar sonhos em realidade. Ao mesmo tempo, reforça a força da cidade como berço de talentos que, mesmo diante das maiores potências mundiais, fazem a diferença.

E se o esporte é movimento, a literatura é memória. Os sete prêmios internacionais recebidos pela Editora Bonilaure reafirmam que a palavra escrita transcende fronteiras, consolida identidades e reafirma o poder transformador da leitura. Do mesmo modo, a Rua Coronel Dulcídio, com seus três quilômetros de histórias e encontros, nos lembra que cada espaço urbano carrega vozes, tradições e a alma de uma cidade.

No cotidiano prático, porém, também enfrentamos dilemas. Os desafios das pequenas empresas diante da inadimplência mostram que a vida em sociedade exige responsabilidade mútua, respeito e diálogo. O dinheiro que não entra compromete sonhos e famílias, e a lei está aí para garantir que os caminhos sejam trilhados com justiça e equilíbrio.

Assim, esta edição da nossa revista não é apenas um conjunto de artigos. É um convite a refletir sobre o corpo e a mente, o ontem e o amanhã, os sonhos coletivos e as lutas individuais. Que cada leitor, ao percorrer estas páginas, encontre não apenas informação, mas inspiração para viver de forma mais consciente e solidária.

Porque, no fim, tudo se conecta: o cuidado com a saúde, a proteção da infância, o orgulho das conquistas, a preservação da cultura e até mesmo a busca pela justiça nas pequenas relações econômicas. Somos feitos desses fios invisíveis que, quando entrelaçados, formam o grande tecido da nossa humanidade. Boa Leitura

Celina Ribello !!