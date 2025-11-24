Livro: Almas Livres – Histórias de Mulheres que Romperam Correntes



Campanha solidária doa 100% do lucro líquido do e-book para apoiar o maior hospital pediátrico do

Brasil. Um livro que liberta e salva vidas em prol do Hospital Pequeno Príncipe.

“Almas Livres – Histórias de Mulheres que Romperam Correntes”, um projeto literário e solidário que

une transformação pessoal e impacto social. O e-book, vendido por apenas R$19,90, traz histórias

de dez mulheres que romperam correntes de abusos, rejeições e crenças limitantes, transformando

cicatrizes em força.



Mais do que um livro, “Almas Livres” é um movimento: todo o lucro líquido das vendas

digitais será revertido para o Hospital Pequeno Príncipe (HPP), referência nacional em saúde

infantil há 105 anos. A campanha integra as celebrações do Dia das Crianças e também marca o

mês de aniversário do Hospital, que em outubro completa mais um ano de dedicação ao cuidado

pediátrico de excelência.

“Os traumas não definem quem somos — mas como os enfrentamos, sim. E cada página lida é

também uma página de esperança para milhares de crianças atendidas pelo Hospital Pequeno

Príncipe”, afirma Luciana Bonilaure, publisher e fundadora da Editora Bonilaure.



Por que o Hospital Pequeno Príncipe?

Com 361 leitos — 76 deles em UTIs — e 47 especialidades pediátricas, o HPP atendeu em 2024

mais de 106 mil pacientes de todo o Brasil. Reconhecido pela revista norte-americana Newsweek

como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo e o melhor exclusivamente pediátrico

da América Latina, o Pequeno Príncipe enfrenta desafios financeiros crescentes: em 2024,

registrou déficit superior a R$ 43 milhões para manter seus serviços de alta complexidade.

O apoio da sociedade é essencial para que o hospital siga salvando vidas. Cada exemplar vendido

do e-book “Almas Livres” contribui diretamente para financiar tratamentos, pesquisas e projetos

de assistência a crianças e adolescentes de todo o país.

Uma causa, muitos beneficiados