Livro: Almas Livres – Histórias de Mulheres que Romperam Correntes

Campanha solidária doa 100% do lucro líquido do e-book para apoiar o maior hospital pediátrico do
Brasil. Um livro que liberta e salva vidas em prol do Hospital Pequeno Príncipe.
“Almas Livres – Histórias de Mulheres que Romperam Correntes”, um projeto literário e solidário que
une transformação pessoal e impacto social. O e-book, vendido por apenas R$19,90, traz histórias
de dez mulheres que romperam correntes de abusos, rejeições e crenças limitantes, transformando
cicatrizes em força.
Mais do que um livro, “Almas Livres” é um movimento: todo o lucro líquido das vendas
digitais será revertido para o Hospital Pequeno Príncipe (HPP), referência nacional em saúde
infantil há 105 anos. A campanha integra as celebrações do Dia das Crianças e também marca o
mês de aniversário do Hospital, que em outubro completa mais um ano de dedicação ao cuidado
pediátrico de excelência.
“Os traumas não definem quem somos — mas como os enfrentamos, sim. E cada página lida é
também uma página de esperança para milhares de crianças atendidas pelo Hospital Pequeno
Príncipe”, afirma Luciana Bonilaure, publisher e fundadora da Editora Bonilaure.
Por que o Hospital Pequeno Príncipe?
Com 361 leitos — 76 deles em UTIs — e 47 especialidades pediátricas, o HPP atendeu em 2024
mais de 106 mil pacientes de todo o Brasil. Reconhecido pela revista norte-americana Newsweek
como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo e o melhor exclusivamente pediátrico
da América Latina, o Pequeno Príncipe enfrenta desafios financeiros crescentes: em 2024,
registrou déficit superior a R$ 43 milhões para manter seus serviços de alta complexidade.
O apoio da sociedade é essencial para que o hospital siga salvando vidas. Cada exemplar vendido
do e-book “Almas Livres” contribui diretamente para financiar tratamentos, pesquisas e projetos
de assistência a crianças e adolescentes de todo o país.
Uma causa, muitos beneficiados
- Leitores: têm acesso a um livro transformador e participam ativamente de uma causa
social.
- Mulheres: têm suas vozes amplificadas e inspiram novas gerações.
- Hospital: recebe recursos para seguir salvando vidas.
- Sociedade: fortalece a cultura da solidariedade e da leitura como ferramenta de impacto.
Sobre a Editora Bonilaure
Reconhecida nacional e internacionalmente, a Editora Bonilaure soma 9 prêmios literários
internacionais em 2025, incluindo o título de Melhor Livro Brasileiro na Europa. A casa editorial
também foi agraciada com o Prêmio Macedo Miranda de Literatura, além de ter recebido
indicações ao Prêmio Jabuti, o mais importante do Brasil. Obras publicadas pela Editora Bonilaure
já chegaram até o Vaticano e contam com prefácios de personalidades como Zico.
Com a missão de ser “parteira literária de sonhos”, a Editora Bonilaure aposta em livros inteligentes
que unem qualidade editorial, propósito e impacto social.
Serviço
Livro: Almas Livres – Histórias de Mulheres que Romperam Correntes
Valor: R$19,90
Início das vendas: 09 de outubro de 2025
Onde comprar: www.editorabonilaure.com.br
Campanha especial: Dia das Crianças e aniversário do Hospital Pequeno Príncipe
Contato para imprensa: Luciana Bonilaure – Publisher Editora Bonilaure
luciana@editorabonilaure.com.br | WhatsApp (11) 98714-5074