Ediçao 289

Editorial | Edição 289

Em um tempo em que decisões moldam destinos, chegamos a mais um momento decisivo para o Brasil. As Eleições 2026 se apresentam não apenas como um processo democrático, mas como um verdadeiro convite à consciência coletiva. Nesta edição, reunimos informações sobre os candidatos à Presidência da República e ao Governo do Estado, ampliando o olhar do eleitor para além dos nomes — para os projetos, valores e caminhos que cada um representa.

Mais do que escolher líderes, somos chamados a escolher futuros. O voto, muitas vezes subestimado, é a ferramenta mais poderosa de transformação social, econômica e cultural. É nele que reside a possibilidade de um país mais equilibrado, com crescimento sustentável, geração de oportunidades e justiça social. Que cada escolha seja guiada pela informação, pela responsabilidade e, sobretudo, pela esperança.

A economia, tema central em qualquer eleição, ganha ainda mais relevância em tempos de incertezas globais. O Brasil precisa de caminhos que incentivem o empreendedorismo, fortaleçam a indústria, valorizem o agronegócio e ampliem a inovação. Mas nenhuma política econômica prospera sem um alicerce humano sólido — educação de qualidade, saúde acessível e dignidade para todos. O desenvolvimento real começa nas pessoas.

Nesta edição, também convidamos nossos leitores a aprofundarem seus conhecimentos por meio de indicações de livros sobre política — obras que ajudam a compreender o passado, analisar o presente e projetar o futuro com mais clareza. Informação é liberdade. Conhecimento é poder.

E como a vida também se constrói nos detalhes que nos conectam, celebramos outras experiências que enriquecem o cotidiano. Em nossas páginas, o café e o vinho surgem como símbolos de cultura, tradição e inovação. Do Norte Pioneiro do Paraná, a força da agricultura familiar ganha destaque com a Ouro do Norte, enquanto o universo do vinho também revela a excelência do nosso estado com a atuação da Vinícola La Dorni — duas empresas paranaenses que traduzem, cada uma à sua maneira, a união entre tradição, qualidade e inovação. No café, história e tecnologia se encontram para levar grãos especiais à mesa dos brasileiros. Já no vinho, a ciência aponta novos caminhos com pesquisas que reforçam os benefícios dos compostos naturais da uva — com destaque para a relevância do vinho sem álcool produzido pela Vinícola La Dorni.

Entre aromas e sabores, entre escolhas e reflexões, seguimos acreditando no poder das conexões. O café que desperta, o vinho que celebra e o voto que transforma — três expressões distintas de uma mesma essência: a construção de uma sociedade mais consciente, humana e próspera.

Que esta edição inspire decisões, desperte diálogos e fortaleça a esperança. Porque o futuro não é apenas o que nos espera — é o que decidimos construir, juntos.

Boa leitura! Celina Ribello