Evento do Instituto Machnick transforma Castelo do Batel em espaço de conexão para aprendizado e solidariedade

Arquitetura histórica de Curitiba inspira encontro internacional de empreendedoras com foco em gestão e impacto social

Curitiba será palco, nos dias 23 e 24 de setembro, da segunda edição do encontro MAC Empreendedoras, uma imersão que reúne participantes do Brasil e dos Estados Unidos em uma experiência que combina gestão, cultura e impacto social. O evento acontece em um dos espaços arquitetônicos mais emblemáticos da cidade, o Castelo do Batel, escolhido justamente por sua capacidade de influenciar a forma como as pessoas pensam, interagem e tomam decisões.

A proposta do encontro parte do princípio de que o ambiente interfere diretamente na qualidade das reflexões. Em uma capital reconhecida nacionalmente pelo planejamento urbano e pela valorização de seus espaços históricos, a escolha do local valoriza a conexão entre estética, funcionalidade e propósito. A arquitetura, nesse contexto, deixa de ser cenário e passa a integrar a experiência de aprendizado.

Promovido pelo Instituto Machnick, braço social da BM Finance Group, o encontro foi estruturado como uma vivência imersiva que estimula o desenvolvimento técnico e a reorganização pessoal e profissional das participantes. A ideia é criar uma pausa qualificada na rotina intensa de quem empreende, permitindo uma análise mais estratégica da gestão, das decisões e dos caminhos do negócio.

A curadoria do evento valoriza elementos que fazem parte da própria identidade de Curitiba, ou seja, organização, planejamento e atenção aos detalhes. Esses aspectos se refletem na metodologia aplicada, que propõe uma visão integrada entre vida pessoal, liderança e gestão financeira.

“A forma como pensamos e decidimos muda quando estamos em um ambiente que favorece a clareza e a presença. Não é só sobre conteúdo, é sobre criar condições reais para que ele seja absorvido”, afirma Beatriz Machnick, fundadora da BM Finance Group e idealizadora do método.

Experiência que valoriza convivência e troca

O MAC Empreendedoras foi desenhado para estimular conexões genuínas. A programação inclui momentos de convivência e experiências gastronômicas que incentivam a troca de vivências entre as participantes, fortalecendo uma rede de apoio e crescimento mútuo.

Atualmente, a rotina empresarial costuma ser acelerada e operacional e, por isso, o evento propõe um resgate do tempo dedicado à escuta e à construção de relações. Esse é um dos pontos mais referidos por quem já participou de edições anteriores.

“O cuidado com as pessoas, com as emoções e com os valores é algo que realmente diferencia essa experiência”, relata Eliane Andrade Ruiz, CEO do Mazzotini Advogados, participante de uma edição anterior.

Impacto social como parte da proposta

Além da formação, o encontro também tem um compromisso direto com impacto social. Todo o lucro será destinado a iniciativas que apoiam mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade, com foco em projetos ligados ao CRAS da região metropolitana de Curitiba, incluindo municípios como Piraquara e Colombo, além de ações da Casa da Mulher Brasileira.

O objetivo do Instituto Machnick é transformar conhecimento em recurso e direcioná-lo para gerar oportunidades concretas.

“Quando uma mulher se desenvolve, ela amplia o impacto ao seu redor. E quando esse crescimento também gera recursos, conseguimos transformar isso em dignidade e acesso para outras pessoas”, destaca Beatriz.

Trajetória e expansão

Criado a partir da experiência prática em gestão financeira empresarial, especialmente no setor jurídico, o Método MAC já passou por cidades como Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro. A BM Finance Group, empresa responsável pela metodologia, atualmente gerencia mais de R$ 1 bilhão em faturamento de escritórios de advocacia em todo o país.

A edição em Curitiba centraliza o posicionamento do projeto ao integrar conteúdo de gestão com experiências que ampliam a percepção das participantes sobre negócios, liderança e vida.

Serviço

Evento: 2ª edição do encontro MAC Empreendedoras

Data: Dia 1 · 23 de setembro das 13h30 às 19h; Dia 2 · 24 de setembro das 9h às 18h

Local: Castelo do Batel – Avenida do Batel, 1323, no bairro Batel, em Curitiba

Ingressos em https://cursosbiamachnick.com.br/mac-empreendedoras-presencial/

Confira a agenda do evento

Sessão I

Ordem e equilíbrio de dentro para for

Abertura do encontro com a fundamentação do método

A mulher em seus diversos papéis

Um método para mais ordem e leveza na vida e nos negócios

Sessão II e III

Ferramentas para uma gestão eficiente e lucrativa

Como conduzir seu negócio sem se perder

Como exercer liderança e inspirar O modelo de liderança que multiplica

Sessão IV e

Melhores práticas de gestão e performance

Encerramento técnico com o que sustenta o longo prazo

Beatriz Machnick, fundadora da BM Finance Group e idealizadora do método.