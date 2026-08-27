Últimos ingressos: Sven Väth desembarca em Curitiba nesta sexta-feira para estreia da Frisson Sessions

Ícone mundial da música eletrônica comanda long set no Cine Lido no dia 28 de agosto; apresentação inaugura nova label da Planeta Brasil e Seven Experience

Curitiba, 27 de agosto de 2026 – A contagem regressiva entrou na reta final. Nesta sexta-feira (28), Sven Väth, um dos artistas mais influentes da história da música eletrônica, assume as pick-ups do Cine Lido, no Centro de Curitiba, para um long set que marca a estreia da Frisson Sessions. A quatro dias da apresentação, os últimos ingressos estão disponíveis para a noite que inaugura a nova label criada pelas produtoras Planeta Brasil e Seven Experience.

Com mais de quatro décadas de carreira, o DJ alemão é um dos responsáveis por ajudar a construir e difundir a cultura techno internacional. Fundador da Cocoon, marca que se tornou referência mundial no gênero, Väth atravessou diferentes momentos da música eletrônica, mantendo-se como figura central da cena e influenciando gerações de DJs e produtores.

Em Curitiba, o público poderá acompanhar uma das características que ajudaram a consolidar sua trajetória: o long set. Com mais tempo à frente da pista, Väth constrói suas apresentações de forma progressiva, explorando diferentes sonoridades e criando uma narrativa musical que se desenvolve ao longo da noite.

Uma nova label estreia em Curitiba

A passagem do alemão pela capital paranaense também inaugura a Frisson Sessions, projeto que terá residência no Cine Lido e pretende trazer à cidade artistas de relevância internacional, reunindo tanto nomes que ajudaram a escrever a história da música eletrônica quanto aqueles que vêm apontando novos caminhos para a cena.

O conceito da label parte do próprio significado de “frisson”, termo associado aos arrepios involuntários provocados por experiências como a música. A proposta é transformar essa sensação no ponto de partida para encontros em que curadoria artística, som, iluminação, arquitetura e atmosfera estejam conectados.

“O selo nasce da ideia de que a música pode provocar algo que vai além do racional: o som deixa de ser apenas ouvido e passa a ser sentido. O Sven Väth representa essa conexão rara entre técnica, arte e emoção”, explica Patrik Cornelsen, sócio da Planeta Brasil e do Cine Lido.

A escolha do artista para a primeira edição, portanto, funciona como uma apresentação da identidade que a Frisson Sessions pretende construir. Mais do que uma sequência de atrações, a label aposta em uma curadoria que considere a trajetória, a relevância cultural e a relação dos convidados com a evolução da música eletrônica.

Cine Lido ganha nova configuração para a noite

Residência oficial da Frisson Sessions, o Cine Lido será transformado para receber a estreia do projeto. O espaço conta com sound system da JBL, tratamento e isolamento acústico, além de um projeto de iluminação de pista desenvolvido especialmente para o local.

A proposta é aproveitar também as características arquitetônicas do antigo cinema para criar uma configuração em que artista e público estejam conectados durante toda a apresentação.

“Não serão apenas shows, mas experiências completas, em que música, iluminação, arquitetura e atmosfera conversem entre si. Cada detalhe é pensado para que o público viva algo memorável desde o momento em que entra no espaço até o último acorde da noite”, afirma Gian Zanbon, sócio da Seven Experience e do Cine Lido.

Com os últimos ingressos à venda, a apresentação de Sven Väth abre oficialmente a programação da Frisson Sessions e dá início à residência do projeto no Cine Lido.

A apresentação de Sven Väth em Curitiba acontece no dia 28 de agosto, na estreia da label Frisson Sessions, no Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160), no Centro de Curitiba (PR). Os ingressos estão disponíveis via plataforma Ticktmaster: https://www.ticketmaster.com.br/event/sven-vath-long-set-cine-lido.

Para mais informações, acesse os perfis oficiais no Instagram: @cine.lido, @planetabrasilentretenimento e @seven.exp.