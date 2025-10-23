Edição 280

EDITORIAL — O Tempo Como Aliado

Outubro chegou com o doce lembrete de que o tempo pode ser um amigo — não um inimigo. É o mês em que celebramos o Dia do Idoso, e, com ele, a chance de repensar o que realmente significa envelhecer bem.

Mais do que contar anos, envelhecer é colecionar histórias, afetos e aprendizados. É olhar para trás com gratidão e para frente com propósito. É fazer do agora um presente, com saúde, movimento e sabedoria.

Nesta edição especial, mergulhamos no universo da melhor idade sob múltiplos olhares. A leitura, por exemplo, mostra-se uma aliada preciosa — como revelamos em “A Importância da Leitura na Terceira Idade” — despertando memórias, exercitando a mente e mantendo viva a curiosidade.

Na mesma sintonia, Carmen Dell’Orefice e Costanza Pascolato nos inspiram com sua elegância atemporal, provando que moda e beleza não têm prazo de validade — são expressões da alma, da postura e do autoconhecimento.

A ciência também tem muito a dizer sobre esse novo tempo de vida. O artigo “Longevidade Saudável — Como Viver Mais, Melhor e com Propósito na Terceira Idade”, do Dr. Paulo Bittencourt, nos convida a uma reflexão poderosa: não há milagre, há constância. São os pequenos hábitos, repetidos com consciência, que garantem saúde, autonomia e alegria.

Na mesma direção, a fisioterapeuta Evanilda Soares lembra, em sua entrevista, que cuidar do corpo e da pele é um ato de amor próprio e respeito ao natural — porque o envelhecer bonito nasce de dentro, com equilíbrio e afeto.

E se a maturidade nos ensina sobre o valor do tempo, o trabalho da fotógrafa Fátima Balaban reforça o valor da emoção. Em “Um Natal de Luz e Superação”, sua nova campanha é mais que uma produção fotográfica — é um retrato da força de quem transformou dor em inspiração e arte em cura.

Um convite à pausa, à sensibilidade e à celebração da vida — o verdadeiro espírito natalino que já começa a iluminar Curitiba, cidade que se prepara para mais um Natal de encantos e significados.

Falando em celebração, também abrimos espaço para um tema de coração aberto: “Thanksgiving no 911 Diner”. Uma tradição americana reinterpretada com o calor brasileiro — um jantar de gratidão, sabor e partilha, que lembra que agradecer é também um ato de união.

E, por fim, num tempo em que tanto se fala em crise, escolhemos encerrar com esperança. Em “Lucro com Afeto”, vemos que há uma economia que cresce movida não pela pressa, mas pela gentileza. São os comércios locais, as padarias solidárias, as lojas que acreditam no poder do encontro.

Porque o futuro — pessoal ou coletivo — se constrói com cuidado, empatia e propósito.

Envelhecer, no fim das contas, é isso: continuar acreditando.

Acreditar no poder do amor, da leitura, da saúde e da comunidade.

Acreditar que o tempo, quando vivido com consciência, não nos envelhece — nos amadurece.

Que esta edição toque o coração de cada leitor como um lembrete suave: a vida é preciosa em todas as idades — e o tempo, quando vivido com gratidão, se transforma em arte.

Boa Leitura !!!

Celina Ribello