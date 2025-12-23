Edição 282

“25 Anos Contando Histórias que Constroem o Futuro”

Chegamos a mais um final de ano com o sentimento profundo de gratidão e realização. Celebramos a 13ª edição do Melhores do Ano em um momento especialmente simbólico para o nosso jornal: 25 anos de circulação impressa ininterrupta. Um marco que não se constrói por acaso. Ele nasce da coragem de continuar, da constância em fazer bem feito e, acima de tudo, de um propósito claro: contar histórias que importam.

É uma honra receber cada um de vocês. Pessoas que, assim como nós, são protagonistas da própria trajetória. A vida não é feita apenas de conquistas visíveis. Ela é feita de desafios silenciosos, de decisões difíceis, de quedas que ensinam e de recomeços que fortalecem. Mas também é feita de frutos colhidos com trabalho honesto, fé, resiliência e perseverança. É isso que nos mantém firmes, mesmo quando o caminho exige mais do que o esperado.

Nesta edição especial, reconhecemos histórias reais. Histórias que constroem a nossa cidade, fortalecem a economia, geram empregos, inspiram pessoas e transformam realidades. Hoje, celebramos 25 escolhidos de 2025. Vinte e cinco trajetórias que representam o melhor do empreendedorismo, da inovação, da responsabilidade social e do compromisso genuíno com a nossa cidade e com o nosso Estado.

O Troféu Imprensa Melhores do Ano – Folha do Batel existe para eternizar essas histórias. Ele é um símbolo de reconhecimento, mas também de respeito. Valoriza quem faz a diferença todos os dias, muitas vezes longe dos holofotes, mas sempre com impacto real na vida das pessoas. Parabéns a cada homenageado por acreditar, persistir e escrever capítulos que merecem ser celebrados e lembrados.

Nosso agradecimento especial a todos os presentes, aos parceiros que caminharam conosco ao longo deste ano, ao Batel Hall, aos colaboradores, apoiadores e a toda a equipe que torna este projeto possível. Acima de tudo, agradecemos ao Poder Superior, que nos permite, por mais um ano, seguir contando histórias, construindo legado e dando voz a empreendedores que fazem a diferença em nosso Estado.

Aproveitamos para convidar você a continuar acompanhando nosso trabalho nas redes sociais @jornalfolhadobatel. Curta, compartilhe e ajude a espalhar histórias que inspiram.

Encerramos este ano desejando a todos um Natal de luz, paz e união, e que 2026 seja um ano próspero, repleto de saúde, oportunidades, crescimento e realizações. Que não falte fé para sonhar, coragem para agir e sabedoria para prosperar.

Seguimos juntos. Sempre.

Boa leitura

https://online.fliphtml5.com/yzcti/cltd/#p=1

Celina Ribello