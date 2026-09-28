Editorial 290

Chegamos a mais uma edição concluída, e com ela renovamos o propósito que sustenta cada página do Folha do Batel: informar com sensibilidade, valorizar histórias reais e conectar o leitor às transformações que acontecem ao nosso redor — dentro das casas, das empresas, das comunidades e, sobretudo, das pessoas.

Nesta edição 290, celebramos o tempo em sua forma mais generosa. O Dia do Idoso nos convida a refletir sobre longevidade, respeito e legado, e essa temática ganha força na emocionante homenagem aos 100 anos de vida de Laudelino Bandeira. Sua trajetória atravessa Curitiba como um fio de memória viva: da juventude como jóquei ao serviço na Polícia Militar, da construção de uma grande família ao testemunho silencioso das mudanças da cidade. Mais do que um centenário, Laudelino representa a essência do que permanece — a fé, o amor e a continuidade da vida através das gerações.

Na coluna gastronômica e empresarial, conhecemos trajetórias que nasceram do cotidiano e se tornaram referência. A Tradicional Bolos e Tortas Bigorrilho/Ecoville reforça o valor do feito à mão, do sabor fresco e da memória afetiva que um simples bolo pode despertar. Já a Sabor & Sabor, que nasceu de uma cantina universitária na UFPR, mostra como disciplina e visão podem transformar uma pequena produção artesanal em uma indústria presente em diversos estados do país. E a Rico Paladar, com sua história familiar e o protagonismo do pão de queijo, revela que o empreendedorismo também é feito de laços, coragem e partilha.

Em comum, todas essas histórias nos lembram que a mesa continua sendo um dos lugares mais importantes da vida contemporânea. É ao redor dela que negócios começam, famílias se fortalecem, memórias são criadas e afetos são renovados. Comer, aqui, vai muito além do ato — é um gesto de convivência.

Em meio a essas histórias de vida, memória e construção coletiva, esta edição também abre espaço para um tema que atravessa diretamente o futuro da nossa cidade e do país: as Eleições 2026. Mais do que um momento político, elas representam o exercício da cidadania e da escolha consciente, que impacta diretamente o cotidiano de cada comunidade.

Encerrando esta edição, trazemos ainda um relato sensível sobre um encontro que ultrapassou o formato tradicional de evento. No cenário do Castelo do Batel, experiências, escutas e reflexões deram origem a conexões profundas, reafirmando que, quando há propósito, a presença humana se torna o maior dos conteúdos. Entre falas, histórias e espiritualidade, ficou evidente que o verdadeiro valor está naquilo que não se mede: o impacto emocional do encontro entre pessoas.

Assim, a edição 290 se constrói como um mosaico de vidas e experiências que reforçam o essencial: seguimos escrevendo juntos o presente com histórias que unem, inspiram e permanecem deixando um legado .

Boa Leitura !!

Celina Ribello