Cristiane Michelini: A Arte dos Loiros Que Revela Identidade e Confiança

Com duas décadas de experiência e uma trajetória marcada por sensibilidade, técnica e visão artística, Cristiane Michelini é hoje um dos maiores nomes da beleza e do visagismo em Curitiba. Especialista em loiros de alta performance, Cris — como é carinhosamente chamada — transforma cada cliente com precisão, criatividade e um olhar único para realçar a identidade de cada mulher.

À frente de seu conceituado salão no bairro Água Verde, ela é responsável por alguns dos platinados mais desejados da cidade, conquistando uma clientela fiel que reconhece em seu trabalho a combinação perfeita entre beleza, confiança e acolhimento. Sua assinatura está na capacidade de unir técnica avançada, harmonia estética e uma sensibilidade rara ao interpretar a personalidade de quem senta em sua cadeira.Reconhecida nos Melhores do Ano 2023 e 2024,

Cristiane reafirma sua posição no Prêmio Profissionais da

Beleza e da moda e a cada nova temporada, sua posição como referência absoluta no visagismo paranaense. Seu talento traduz a verdadeira essência do transformar: revelar o melhor de cada pessoa com arte, técnica e autenticidade.

https://www.instagram.com/cristianemichelinioficial