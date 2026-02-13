Conigli®: Elegância Funcional Para a Mulher Contemporânea- By Designer  Andressa Romeiro Soares

Curitibana e apaixonada por moda, Andressa Romeiro Soares começou costurando roupas para si mesma, transformando criatividade em estilo e, depois, em propósito profissional. Assim nasceu a Conigli®, marca de Moda Autoral que veste mulheres reais com peças que unem elegância, autenticidade e naturalidade — porque estar bem vestida deve refletir quem se é.

A Conigli® foge dos ciclos tradicionais da moda e adota o conceito de Drops periódicos, com modelos variados e produção limitada, garantindo exclusividade e funcionalidade ao closet contemporâneo. Cada lançamento é pensado para se conectar ao anterior, permitindo que as peças sejam usadas em qualquer estação e ocasião, multiplicando possibilidades e valorizando o guarda-roupa com sofisticação e inteligência estética.

Com loja instalada no Shopping Crystal — palco do Prêmio Profissionais da Beleza e da Moda — e celebrando a abertura de uma nova unidade, a marca vive um momento de expansão e reconhecimento. Andressa reafirma seu talento ao oferecer moda autoral que acompanha o ritmo da mulher moderna: prática, elegante, versátil e cheia de personalidade.

