Antônia K. Brand: O Luxo Artesanal Que Nasce da História e da Sustentabilidade

Da advocacia para a moda autoral, Cibele Antonia Kloc transformou sensibilidade, técnica e propósito em um ateliê que respira arte, beleza , memória e sustentabilidade. Fundada durante a pandemia, a Antônia K. Brand — localizada no coração do Batel — se consagrou pela criação de peças exclusivas em couro legítimo, como vestidos, corsets, calças e jaquetas, todas produzidas com acabamento impecável e uma forte carga emocional.

Unindo elegância, longevidade e respeito ao meio ambiente, Cibele ressignificou o conceito de luxo, provando que a verdadeira moda é aquela que acolhe histórias e atravessa gerações. Seu olhar artesanal transforma o couro em peças de presença, identidade e atemporalidade — cada criação carrega vida, textura e propósito.

No Prêmio Profissionais da Beleza e da Moda, seu desfile foi um dos grandes sucessos da noite: modelos e clientes da marca cruzaram a passarela com autenticidade e graciosidade , arrancando aplausos do público e repercussão imediata nas redes sociais. As imagens do seu desfile alcançou inúmeras curtidas e engajamento, consolidando mais uma vez o talento de Cibele e a relevância da Antônia K. Brand no cenário da moda autoral paranaense.

https://www.instagram.com/antoniakbrand